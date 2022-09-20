https://sputnikarabic.ae/20220920/الجيش-الصومالي-يستعيد-قرية-بوكو-من-أيدي-حركة-الشباب-بعد-سيطرة-دامت-13-عاما-1067990854.html

الجيش الصومالي يستعيد قرية بوكو من أيدي حركة "الشباب" بعد سيطرة دامت 13 عاما

الجيش الصومالي يستعيد قرية بوكو من أيدي حركة "الشباب" بعد سيطرة دامت 13 عاما

استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من أيدي حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة لها وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T09:51+0000

2022-09-20T09:51+0000

2022-09-20T09:51+0000

العالم

الصومال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102622/75/1026227501_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_6770a3857f5616ae55e634c559c2a310.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "راديو مقديشيو" الحكومي اليوم الثلاثاء أن "الجيش الصومالي استعاد تلك القرية الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة حركة الشباب لمدة 13 عاما".ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

https://sputnikarabic.ae/20220919/هل-تنجح-القبائل-الصومالية-بعد-دعمها-من-الحكومة-في-مواجهة-حركة-الشباب؟-1067961232.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصومال