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الجيش الصومالي يستعيد قرية بوكو من أيدي حركة "الشباب" بعد سيطرة دامت 13 عاما
الجيش الصومالي يستعيد قرية بوكو من أيدي حركة "الشباب" بعد سيطرة دامت 13 عاما
استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من أيدي حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة لها وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:51+0000
2022-09-20T09:51+0000
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الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "راديو مقديشيو" الحكومي اليوم الثلاثاء أن "الجيش الصومالي استعاد تلك القرية الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة حركة الشباب لمدة 13 عاما".ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/هل-تنجح-القبائل-الصومالية-بعد-دعمها-من-الحكومة-في-مواجهة-حركة-الشباب؟-1067961232.html
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العالم, الصومال
العالم, الصومال

الجيش الصومالي يستعيد قرية بوكو من أيدي حركة "الشباب" بعد سيطرة دامت 13 عاما

09:51 GMT 20.09.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من أيدي حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة لها وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "راديو مقديشيو" الحكومي اليوم الثلاثاء أن "الجيش الصومالي استعاد تلك القرية الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة حركة الشباب لمدة 13 عاما".
ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران".
الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
هل تنجح القبائل الصومالية بعد دعمها من الحكومة في مواجهة حركة "الشباب"؟
أمس, 15:52 GMT
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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