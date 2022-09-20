https://sputnikarabic.ae/20220920/الدفاع-الروسية-القضاء-على-190-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-المركبات-بضربات-جوية-دقيقة-1067996579.html
الدفاع الروسية: القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة
الدفاع الروسية: القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:12+0000
2022-09-20T11:12+0000
2022-09-20T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081827_0:66:3073:1794_1920x0_80_0_0_e86e3bc53f464d8fed42a44376168b04.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات عالية الدقة على نقاط الانتشار المؤقت للألوية الميكانيكية 81 و 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفوني أوسكول وستودنوك في منطقة خاركوف، واللواء الآلي 93 في منطقة بوغورودشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات و 12 سيارة".كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية استهدفت بضربات عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت للواء البحري 35 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 114 في مناطق نوفوغريغوروفكا ونوفايا أوديسا في منطقة نيكولاييف، حيث قضت على أكثر من 70 قوميًا، ودمرت أكثر من 15 وحدة من المعدات والمركبات العسكرية الخاصة".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081827_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0b7579c9f44020ae1da8c7293026898e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة
11:12 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات عالية الدقة على نقاط الانتشار المؤقت للألوية الميكانيكية 81 و 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفوني أوسكول وستودنوك في منطقة خاركوف، واللواء الآلي 93 في منطقة بوغورودشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات و 12 سيارة".
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية استهدفت بضربات عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت للواء البحري 35 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 114 في مناطق نوفوغريغوروفكا ونوفايا أوديسا في منطقة نيكولاييف، حيث قضت على أكثر من 70 قوميًا، ودمرت أكثر من 15 وحدة من المعدات والمركبات العسكرية الخاصة".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".