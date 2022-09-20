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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/الدفاع-الروسية-القضاء-على-190-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-المركبات-بضربات-جوية-دقيقة-1067996579.html
الدفاع الروسية: القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة
الدفاع الروسية: القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:12+0000
2022-09-20T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات عالية الدقة على نقاط الانتشار المؤقت للألوية الميكانيكية 81 و 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفوني أوسكول وستودنوك في منطقة خاركوف، واللواء الآلي 93 في منطقة بوغورودشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات و 12 سيارة".كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية استهدفت بضربات عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت للواء البحري 35 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 114 في مناطق نوفوغريغوروفكا ونوفايا أوديسا في منطقة نيكولاييف، حيث قضت على أكثر من 70 قوميًا، ودمرت أكثر من 15 وحدة من المعدات والمركبات العسكرية الخاصة".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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الدفاع الروسية: القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة

11:12 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 20.09.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورطيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات المركبات بضربات جوية دقيقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات عالية الدقة على نقاط الانتشار المؤقت للألوية الميكانيكية 81 و 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفوني أوسكول وستودنوك في منطقة خاركوف، واللواء الآلي 93 في منطقة بوغورودشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات و 12 سيارة".
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية استهدفت بضربات عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت للواء البحري 35 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 114 في مناطق نوفوغريغوروفكا ونوفايا أوديسا في منطقة نيكولاييف، حيث قضت على أكثر من 70 قوميًا، ودمرت أكثر من 15 وحدة من المعدات والمركبات العسكرية الخاصة".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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