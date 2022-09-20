https://sputnikarabic.ae/20220920/الرئيس-التركي-من-الممكن-التوصل-لاتفاق-سلام-شامل-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1068018874.html
الرئيس التركي: من الممكن التوصل لاتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا
الرئيس التركي: من الممكن التوصل لاتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاقية سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T18:29+0000
2022-09-20T18:29+0000
2022-09-20T18:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أذربيجان
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
جاء ذلك في خطابه الذي ألقاه، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "نؤمن بإمكانية توقيع اتفاق سلام شامل في أقرب وقت ممكن بين أذربيجان وأرمينيا".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 12 سبتمبر اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-يرفض-تقديم-تقرير-للاتحاد-الأوروبي-بشأن-مشاركة-بلاده-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067976998.html
أذربيجان
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, أرمينيا
أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, أرمينيا
الرئيس التركي: من الممكن التوصل لاتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا
18:29 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاقية سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا.
جاء ذلك في خطابه الذي ألقاه، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال أردوغان: "نؤمن بإمكانية توقيع اتفاق سلام شامل في أقرب وقت ممكن بين أذربيجان وأرمينيا".
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 12 سبتمبر اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة
نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.