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https://sputnikarabic.ae/20220920/الرئيس-التركي-من-الممكن-التوصل-لاتفاق-سلام-شامل-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1068018874.html
الرئيس التركي: من الممكن التوصل لاتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا
الرئيس التركي: من الممكن التوصل لاتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاقية سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T18:29+0000
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جاء ذلك في خطابه الذي ألقاه، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "نؤمن بإمكانية توقيع اتفاق سلام شامل في أقرب وقت ممكن بين أذربيجان وأرمينيا".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 12 سبتمبر اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
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أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, أرمينيا
أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, أرمينيا

الرئيس التركي: من الممكن التوصل لاتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا

18:29 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 20.09.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاقية سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا.
جاء ذلك في خطابه الذي ألقاه، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
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وقال أردوغان: "نؤمن بإمكانية توقيع اتفاق سلام شامل في أقرب وقت ممكن بين أذربيجان وأرمينيا".
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 12 سبتمبر اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
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