عربي
https://sputnikarabic.ae/20220920/الصين-تحث-دول-البريكس-على-دعم-بعضها-البعض-في-المصالح-الرئيسية-1068002980.html
الصين تحث دول البريكس على دعم بعضها البعض في المصالح الرئيسية
الصين تحث دول البريكس على دعم بعضها البعض في المصالح الرئيسية
أعلن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، أن بكين تدعو دول البريكس إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودعم بعضها البعض في... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:26+0000
2022-09-20T13:26+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103415/39/1034153918_0:31:3463:1978_1920x0_80_0_0_0692ca1ef05d6f27e09d47cacb229809.jpg
وقال شين يويوي لوكالة "سبوتنيك": "العصر الحالي للتغير العالمي مقبل على المخاطر الأمنية التقليدية وغير التقليدية متشابكة ودخل العالم فترة جديدة من عدم الاستقرار والتغيير الجذري، حيث يواجه العالم والتنمية البشرية تحديات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر آخذ بالازدياد، وفقط من خلال التضامن والتعاون يمكننا الاستجابة والتغلب على التهديدات والتحديات العالمية".وأضاف قائلا: "يجب علينا تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الدعم الثابت والمتبادل في الأمور المتعلقة بالمصالح والشواغل الأساسية لبعضنا البعض".كما دعا إلى تحقيق التعددية الحقيقية ودعم الحوار حول المواجهة والشراكة والمنفعة المتبادلة على اللعب الخاسر والتمسك بحزم بالإنصاف والحياد الدوليين والعمل معًا لمواجهة المخاطر والدعوات العالمية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103415/39/1034153918_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_85b00a21806fa545232510b54aacedb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الصين تحث دول البريكس على دعم بعضها البعض في المصالح الرئيسية

13:26 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورقمة بريكس في جنوب أفريقيا
قمة بريكس في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، أن بكين تدعو دول البريكس إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودعم بعضها البعض في القضايا ذات الاهتمام الرئيسي لكل جانب في وضع دولي صعب.
وقال شين يويوي لوكالة "سبوتنيك": "العصر الحالي للتغير العالمي مقبل على المخاطر الأمنية التقليدية وغير التقليدية متشابكة ودخل العالم فترة جديدة من عدم الاستقرار والتغيير الجذري، حيث يواجه العالم والتنمية البشرية تحديات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر آخذ بالازدياد، وفقط من خلال التضامن والتعاون يمكننا الاستجابة والتغلب على التهديدات والتحديات العالمية".
وأضاف قائلا: "يجب علينا تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الدعم الثابت والمتبادل في الأمور المتعلقة بالمصالح والشواغل الأساسية لبعضنا البعض".
كما دعا إلى تحقيق التعددية الحقيقية ودعم الحوار حول المواجهة والشراكة والمنفعة المتبادلة على اللعب الخاسر والتمسك بحزم بالإنصاف والحياد الدوليين والعمل معًا لمواجهة المخاطر والدعوات العالمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала