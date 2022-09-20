https://sputnikarabic.ae/20220920/العراق-هل-انتقلت-عدوى-الخلافات-السياسية-إلى-داخل-الإطار-التنسيقي؟-1068005207.html
العراق.. هل انتقلت عدوى الخلافات السياسية إلى داخل الإطار التنسيقي؟
العراق.. هل انتقلت عدوى الخلافات السياسية إلى داخل الإطار التنسيقي؟
تناقش الحلقة الحديث عن مواجهة الإطار التنسيقي في العراق لخلافات داخل الأطراف المكونة له، على خلفية الحوار المتواصل بخصوص تسمية مرشح التيار لرئاسة الحكومة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:02+0000
2022-09-20T14:02+0000
2022-09-20T14:02+0000
راديو
بانوراما
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العراق.. هل إنتقلت عدوى الخلافات السياسية إلى داخل الإطار التنسيقي؟
العراق.. هل إنتقلت عدوى الخلافات السياسية إلى داخل الإطار التنسيقي؟
ويدور جوهر الخلاف حول طرح شخصية غير مرشح الإطار، محمد السوداني، لتكون مقبولة من جانب التيار الصدري.ويعيش العراق حاليًا أطول أزمة سياسية منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، إذ يرفض ما يطرحة الإطار التسيقي باستئناف جلسات البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة بدلًا من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها مصطفى الكاظمي.المحلل السياسي أمين ناصر، اعتبر أنه من المبالغة بمكان الحديث عن وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي، وأن ما يحصل في الواقع هو مبادرات تطرح من أجل التقريب بين وجهات نظر الفرقاء العراقيين.ناصر أوضح، في حديث لبرنامج "بانوراما"، أن استمرار الأزمة دون التوصل إلى حل سياسي ثابت من الممكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية الإجتماعية بشكل حاد في العراق، لا سيما على ضوء الانتشار الواسع للسلاح لدى كافة الأطراف، وكذلك لدى المواطنين العاديين....التفاصيل في الملف الصوتي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العراق.. هل انتقلت عدوى الخلافات السياسية إلى داخل الإطار التنسيقي؟
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تناقش الحلقة الحديث عن مواجهة الإطار التنسيقي في العراق لخلافات داخل الأطراف المكونة له، على خلفية الحوار المتواصل بخصوص تسمية مرشح التيار لرئاسة الحكومة.
ويدور جوهر الخلاف حول طرح شخصية غير مرشح الإطار، محمد السوداني، لتكون مقبولة من جانب التيار الصدري.
ويعيش العراق حاليًا أطول أزمة سياسية منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، إذ يرفض ما يطرحة الإطار التسيقي باستئناف جلسات البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة بدلًا من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها مصطفى الكاظمي.
المحلل السياسي أمين ناصر، اعتبر أنه من المبالغة بمكان الحديث عن وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي، وأن ما يحصل في الواقع هو مبادرات تطرح من أجل التقريب بين وجهات نظر الفرقاء العراقيين.
ناصر أوضح، في حديث لبرنامج "بانوراما"، أن استمرار الأزمة دون التوصل إلى حل سياسي ثابت من الممكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية الإجتماعية بشكل حاد في العراق، لا سيما على ضوء الانتشار الواسع للسلاح لدى كافة الأطراف، وكذلك لدى المواطنين العاديين.
...التفاصيل في الملف الصوتي