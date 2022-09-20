https://sputnikarabic.ae/20220920/الكاظمي-يصل-إلى-نيويورك-لحضور-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067999651.html
الكاظمي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الكاظمي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصوله إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T12:17+0000
2022-09-20T12:17+0000
2022-09-20T12:17+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا للبيان الذي نشره المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصل الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ غدا الأربعاء.وقال البيان: "الكاظمي سيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع على هامش أعمال الجمعية بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة".وأوضح أن جدول أعمال رئيس الوزراء العراقي سيتضمن أيضا الاجتماع "بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الكاظمي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصوله إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا للبيان الذي
نشره المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصل الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ غدا الأربعاء.
وقال البيان
: "الكاظمي سيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع على هامش أعمال الجمعية بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة".
وأوضح أن جدول أعمال رئيس الوزراء العراقي سيتضمن أيضا الاجتماع "بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق
والمنطقة".