https://sputnikarabic.ae/20220920/المجلس-العسكري-في-ميانمار-ينفي-قصف-مدرسة-1068016836.html

المجلس العسكري في ميانمار ينفي قصف مدرسة

المجلس العسكري في ميانمار ينفي قصف مدرسة

نفت الحكومة التي شكلها الجيش في ميانمار، اليوم الثلاثاء، تقارير تفيد بأنها قصفت مدرسة في منطقة شمال وسط البلاد المضطربة، ما أسفر عن سقوط قتلى، متهمة وسائل... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T17:08+0000

2022-09-20T17:08+0000

2022-09-20T17:08+0000

أخبار ميانمار

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وأقر المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم الميجور جنرال زاو مين تون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نيباتو بأنه كان هناك قتالا يوم الجمعة الماضي بمنطقة ساجينج.ومع ذلك حمل معارضي الحكومة المسلحين مسؤولية سقوط قتلى بلغ عددهم 13 شخصا من بينهم 7 أطفال.وأبلغ شهود عيان وكالة "أسوشيتدبرس" ووسائل إعلام أخرى أن مروحيتين أطلقتا نيران رشاشات وأسلحة أثقل على مدرسة في دير بوذي في قرية ليتيت كوني.قالت مديرة مدرسة وعامل إغاثة، أمس الاثنين، إن الهجوم وقع يوم الجمعة الماضي في القرية المعروفة أيضا باسم ديبايين، والتي تقع على بعد حوالي 110 كيلومترات شمال غرب ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد.وذكرت مديرة المدرسة، مار مار، أنها كانت تحاول نقل الطلاب إلى أماكن اختباء آمنة في الفصول الدراسية بالطابق الأرضي عندما بدأت طائرتان من أربع طائرات هليكوبتر من طراز "Mi-35" تحلق شمال القرية، بإطلاق نيران الرشاشات والأسلحة الثقيلة على المدرسة الواقعة في مجمع الدير البوذي بالقرية.وتعمل مار مار في المدرسة مع 20 متطوعًا يقومون بتعليم 240 طالبًا من رياض الأطفال إلى الصف الثامن، وكانت تختبئ في القرية مع أطفالها الثلاثة منذ فرارها بحثا عن الأمان لتجنب حملة الحكومة بعد المشاركة العام الماضي في حركة عصيان مدني ضد الانقلاب العسكري، وتستخدم الاسم المستعار مار مار لحماية نفسها وأقاربها من الجيش.

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