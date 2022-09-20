https://sputnikarabic.ae/20220920/المصالحة-الروسي-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-تعرضت-للهجوم-4-مرات-في-اليوم-الماضي--1068027042.html
المصالحة الروسي: منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تعرضت للهجوم 4 مرات في اليوم الماضي
المصالحة الروسي: منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تعرضت للهجوم 4 مرات في اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد السورية في إدلب أربع مرات خلال الـ 24... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T22:52+0000
2022-09-20T22:52+0000
2022-09-20T22:54+0000
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أربع هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي في محافظة حلب".وأضاف يغوروف إن جنديا سوريا أصيب بنيران المدفعية على يد إرهابيين.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي
المصالحة الروسي: منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تعرضت للهجوم 4 مرات في اليوم الماضي
22:52 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 22:54 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد السورية في إدلب أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أربع هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي في محافظة حلب".
وأضاف يغوروف إن جنديا سوريا أصيب بنيران المدفعية على يد إرهابيين.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.