https://sputnikarabic.ae/20220920/الموارد-البشرية-الإماراتية-تصدر-توضيحا-بخصوص-المنشآت-المتوقفة-عن-العمل-1067992344.html
الموارد البشرية الإماراتية تصدر توضيحا بخصوص المنشآت المتوقفة عن العمل
الموارد البشرية الإماراتية تصدر توضيحا بخصوص المنشآت المتوقفة عن العمل
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، توضيحا بخصوص المنشآت المتوقفة عن العمل وإمكانية خضوعها للتفتيش. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:59+0000
2022-09-20T09:59+0000
2022-09-20T09:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب موقع الإمارات اليوم قالت الوزارة إن مفتشيها لهم أحقية بإجراء زيارات "تفتيش عمل" على المنشآت المغلقة والتي لا تمارس نشاطها.وعللت الوزارة قرارها بالتفتيش مشددة على أن هذه الزيارات تكون من أجل "التأكد من حالتها ووضع العمال المسجلين وفق التشريعات والأنظمة".ولفتت إلى أن أبرز تلك الإجراءات "متابعة الالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية".
https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمارات-ترد-على-تقارير-إعلامية-بشأن-ترحيل-العمال-من-البلاد-1067542554.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الموارد البشرية الإماراتية تصدر توضيحا بخصوص المنشآت المتوقفة عن العمل
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، توضيحا بخصوص المنشآت المتوقفة عن العمل وإمكانية خضوعها للتفتيش.
وحسب موقع
الإمارات اليوم قالت الوزارة إن مفتشيها لهم أحقية بإجراء زيارات "تفتيش عمل" على المنشآت المغلقة والتي لا تمارس نشاطها.
وعللت الوزارة
قرارها بالتفتيش مشددة على أن هذه الزيارات تكون من أجل "التأكد من حالتها ووضع العمال المسجلين وفق التشريعات والأنظمة".
ووفقا لدليل أعدته الوزارة عن "إجراءات تفتيش العمل"، فقد حددت 12 مهمة أو نوعاً لعمليات التفتيش التي تستدعي قيام مفتشي العمل بتنفيذ الزيارات التفتيشية لجهات العمل.
ولفتت إلى أن أبرز تلك الإجراءات "متابعة الالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية
".