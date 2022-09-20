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https://sputnikarabic.ae/20220920/النيابة-التونسية-ترجئ-استجواب-الغنوشي-في-قضية-تسفير-جهاديين-والتحفظ-على-نائبه-علي-العريض-1067977645.html
النيابة التونسية ترجئ استجواب الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين" والتحفظ على نائبه علي العريض
النيابة التونسية ترجئ استجواب الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين" والتحفظ على نائبه علي العريض
أعلنت النيابة التونسية، تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اليوم الثلاثاء، في القضية التي تعرف إعلاميا باسم "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T06:29+0000
2022-09-20T06:29+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس"، إن "النيابة العامة في تونس قررت تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة بقضية تتعلق بالإرهاب، إلى منتصف نهار الثلاثاء، بعد 12 ساعة من الانتظار، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى علي العريض نائب الغنوشي في الحركة بالقضية ذاتها".وأضاف ديلو، أن النيابة قرّرت التحفّظ على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات، على أن يمثل أمام قاضي التحقيق، يوم غد الأربعاء.وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".وأضافت: "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

النيابة التونسية ترجئ استجواب الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين" والتحفظ على نائبه علي العريض

06:29 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أثناء توجه إلى المحكمة للتحقيق معه في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال".
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أثناء توجه إلى المحكمة للتحقيق معه في قضية جمعية نماء التنموية بشبهة تبييض أموال. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلنت النيابة التونسية، تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اليوم الثلاثاء، في القضية التي تعرف إعلاميا باسم "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس"، إن "النيابة العامة في تونس قررت تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة بقضية تتعلق بالإرهاب، إلى منتصف نهار الثلاثاء، بعد 12 ساعة من الانتظار، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى علي العريض نائب الغنوشي في الحركة بالقضية ذاتها".
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وأضاف ديلو، أن النيابة قرّرت التحفّظ على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات، على أن يمثل أمام قاضي التحقيق، يوم غد الأربعاء.
وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وأضافت: "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".
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