https://sputnikarabic.ae/20220920/بايدن-يرشح-لين-تريسي-لمنصب-سفير-للولايات-المتحدة-لدى-روسيا---1068022860.html
بايدن يرشح لين تريسي لمنصب سفير للولايات المتحدة لدى روسيا
بايدن يرشح لين تريسي لمنصب سفير للولايات المتحدة لدى روسيا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتزم ترشيح الدبلوماسية لين تريسي لمنصب سفير للولايات المتحدة لدى روسيا، خلفًا للسفير الأميركي السابق جون... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T19:36+0000
2022-09-20T19:36+0000
2022-09-20T19:36+0000
العالم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بايدن أعلن عزمه ترشيح عدة أشخاص لشغل مناصب رسمية، وجاءت من بينهم "لين إم. تريسي، مرشحة لمنصب سفير فوق العادة مفوض لدى الاتحاد الروسي".وقبل ذلك كانت تريسي نائبة لرئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى روسيا، وهي تجيد اللغة الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
بايدن يرشح لين تريسي لمنصب سفير للولايات المتحدة لدى روسيا
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتزم ترشيح الدبلوماسية لين تريسي لمنصب سفير للولايات المتحدة لدى روسيا، خلفًا للسفير الأميركي السابق جون سوليفان، والذي أنهى عمله وغادر روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بايدن أعلن عزمه ترشيح عدة أشخاص لشغل مناصب رسمية، وجاءت من بينهم "لين إم. تريسي، مرشحة لمنصب سفير فوق العادة مفوض لدى الاتحاد الروسي".
وأوضح البيان أن تريسي تعمل حاليًا سفيرة للولايات المتحدة لدى أرمينيا، وشغلت قبل ذلك عدة مناصب في وزارة الخارجية الأميركية، بينها مستشار لشؤون روسيا بمكتب شؤون أوروبا وأوراسيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وقبل ذلك كانت تريسي نائبة لرئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى روسيا، وهي تجيد اللغة الروسية.