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https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكين-يناقش-مع-أوغلو-الوضع-حول-أوكرانيا-والتسوية-بين-باكو-ويريفان-1068007337.html
بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان
بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان
عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ناقش خلاله الوضع حول أوكرانيا وكذلك... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:50+0000
2022-09-20T14:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
مولود جاويش أوغلو
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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وجاء في بيان صادر عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل التفاعل لتعزيز الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.وأضاف البيان: "ناقش الوزيران أيضا سبل تعزيز تنسيق ووحدة الناتو ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا". كما شكر بلينكين تركيا على "الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان استمرار توريد الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".وستعقد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067976086.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, مولود جاويش أوغلو, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, مولود جاويش أوغلو, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان

14:50 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 20.09.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ناقش خلاله الوضع حول أوكرانيا وكذلك التسوية بين أذربيجان وأرمينيا.
وجاء في بيان صادر عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل التفاعل لتعزيز الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.
وأضاف البيان: "ناقش الوزيران أيضا سبل تعزيز تنسيق ووحدة الناتو ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا". كما شكر بلينكين تركيا على "الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان استمرار توريد الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
00:56 GMT
وستعقد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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