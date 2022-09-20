https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكين-يناقش-مع-أوغلو-الوضع-حول-أوكرانيا-والتسوية-بين-باكو-ويريفان-1068007337.html
بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان
بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان
عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ناقش خلاله الوضع حول أوكرانيا وكذلك... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:50+0000
2022-09-20T14:50+0000
2022-09-20T14:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
مولود جاويش أوغلو
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg
وجاء في بيان صادر عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل التفاعل لتعزيز الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.وأضاف البيان: "ناقش الوزيران أيضا سبل تعزيز تنسيق ووحدة الناتو ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا". كما شكر بلينكين تركيا على "الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان استمرار توريد الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".وستعقد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067976086.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_63:0:1767:1278_1920x0_80_0_0_80ecc85447308717623b172ad8419e0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, مولود جاويش أوغلو, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, مولود جاويش أوغلو, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان
14:50 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ناقش خلاله الوضع حول أوكرانيا وكذلك التسوية بين أذربيجان وأرمينيا.
وجاء في بيان صادر عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل التفاعل لتعزيز الحوار بين أذربيجان وأرمينيا
.
وأضاف البيان: "ناقش الوزيران أيضا سبل تعزيز تنسيق ووحدة الناتو ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا". كما شكر بلينكين تركيا على "الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان استمرار توريد الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".
وستعقد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة
، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.