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https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-النظام-العالمي-يتغير-والعالم-يتجه-نحو-التعددية-القطبية-ولدينا-علاقات-متينة-مع-مصر-والكويت-1067992787.html
بوتين: النظام العالمي يتغير والعالم يتجه نحو التعددية القطبية ولدينا علاقات متينة مع مصر والكويت
بوتين: النظام العالمي يتغير والعالم يتجه نحو التعددية القطبية ولدينا علاقات متينة مع مصر والكويت
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي يتغير حاليا والعالم يتجه نحو التعددية القطبية. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:08+0000
2022-09-20T10:08+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "عملكم يجري الآن في ظروف تتسارع فيها عمليات التحول الأساسي للبنية الكاملة في العلاقات الدولية، حيث يدخل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر ديمقراطية وعدالة مرحلة نشطة".وأضاف بوتين: "أكدت القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند حقيقة أن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب هو المحرك الرئيسي والاستراتيجي للسياسة العالمية".وتوجه الرئيس بوتين إلى السفير المصري الجديد خلال تقديم أوراق اعتماده قائلا: "نعتبر مصر أحد أهم الشركاء في أفريقيا والعالم العربي ونحن على اتصال دائم بالرئيس السيسي".كما تطرق بالحديث عن ليبيا حيث أشار بوتين إلى أن روسيا مهتمة بحل الصراع الطويل في ليبيا وتعول على استئناف العمل في جميع المجالات.كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ترى فرصا غير مستغلة في التعاون مع الكويت، مضيفا أن موسكو مستعدة لمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية، ليس فقط في شؤون الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في القضايا الدولية الملحة الأخرى وكذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.
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بوتين: النظام العالمي يتغير والعالم يتجه نحو التعددية القطبية ولدينا علاقات متينة مع مصر والكويت

10:08 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool
/
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي يتغير حاليا والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.
وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "عملكم يجري الآن في ظروف تتسارع فيها عمليات التحول الأساسي للبنية الكاملة في العلاقات الدولية، حيث يدخل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر ديمقراطية وعدالة مرحلة نشطة".
وأضاف بوتين: "أكدت القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند حقيقة أن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب هو المحرك الرئيسي والاستراتيجي للسياسة العالمية".
وتوجه الرئيس بوتين إلى السفير المصري الجديد خلال تقديم أوراق اعتماده قائلا: "نعتبر مصر أحد أهم الشركاء في أفريقيا والعالم العربي ونحن على اتصال دائم بالرئيس السيسي".
كما تطرق بالحديث عن ليبيا حيث أشار بوتين إلى أن روسيا مهتمة بحل الصراع الطويل في ليبيا وتعول على استئناف العمل في جميع المجالات.
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ترى فرصا غير مستغلة في التعاون مع الكويت، مضيفا أن موسكو مستعدة لمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية، ليس فقط في شؤون الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في القضايا الدولية الملحة الأخرى وكذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.
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