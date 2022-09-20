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https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-حريصة-على-الحوار-متعدد-المستويات-مع-السودان-1067998566.html
بوتين يؤكد أن روسيا حريصة على الحوار متعدد المستويات مع السودان
بوتين يؤكد أن روسيا حريصة على الحوار متعدد المستويات مع السودان
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده حريصة على الحوار مع السودان بمختلف مستوياته. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:58+0000
2022-09-20T11:58+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات له اليوم الثلاثاء، أوضح بوتين أن روسيا تحافظ على التنسيق مع السودان، وإجراء حوار متعدد المستويات معه.وأكد الرئيس الروسي على دعوة موسكو باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.وشدد على أن "موسكو تدعم باستمرار التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان وجهود القيادة السودانية تجاهه".وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في أغسطس/ آب الماضي، وأن موسكو تتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة.لكن الاحتجاجات اللاحقة أجبرت البرهان على توقيع اتفاق ينص على إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023 وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، ومع ذلك استمرت الأزمة السياسية، واستقال حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20210923/روسيا-تدعو-كافة-القوى-السياسية-في-السودان-إلى-تسوية-الخلافات-عبر-الحوار-1050234746.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار السودان اليوم
أخبار روسيا اليوم, أخبار السودان اليوم

بوتين يؤكد أن روسيا حريصة على الحوار متعدد المستويات مع السودان

11:58 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده حريصة على الحوار مع السودان بمختلف مستوياته.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات له اليوم الثلاثاء، أوضح بوتين أن روسيا تحافظ على التنسيق مع السودان، وإجراء حوار متعدد المستويات معه.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2021
روسيا تدعو كافة القوى السياسية في السودان إلى تسوية الخلافات عبر الحوار
23 سبتمبر 2021, 16:47 GMT
وأكد الرئيس الروسي على دعوة موسكو باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال بوتين خلال حفل لتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد في موسكو: "روسيا تربطها علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان، ويتم دعم الحوار الهادف على مختلف المستويات، ما يسهم في توسيع نطاق التفاعل التجاري في مجالات الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض والإمدادات الغذائية".

وشدد على أن "موسكو تدعم باستمرار التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان وجهود القيادة السودانية تجاهه".
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
السودان وروسيا يخططان لعقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية في الخرطوم نهاية العام
22 سبتمبر 2021, 08:54 GMT
وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في أغسطس/ آب الماضي، وأن موسكو تتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة.

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أطاح الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان بالحكومة، وأعلن حالة الطوارئ، وأسس مجلسًا سياديًا انتقاليًا تحت قيادته.

لكن الاحتجاجات اللاحقة أجبرت البرهان على توقيع اتفاق ينص على إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023 وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، ومع ذلك استمرت الأزمة السياسية، واستقال حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني.
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