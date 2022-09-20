https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يتسلم-أوراق-اعتماد-24-سفيرا-منها-مصر-وليبيا-1068005774.html
بوتين يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا... منها مصر وليبيا
بوتين يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا... منها مصر وليبيا
قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتسلم اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد من 24 سفيرا أجنبيا، بما في ذلك من كوريا الجنوبية ومصر وصربيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:17+0000
2022-09-20T14:17+0000
2022-09-20T14:17+0000
روسيا
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فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وسيقام الاحتفال تقليديا في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين الكبير.وسيتم تقديم أوراق الاعتماد من قبل سفراء أوروغواي، والجزائر، ومصر، ومنغوليا، والبرتغال، وليبيا، ومالي، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وكولومبيا، وتنزانيا، والفلبين، ومولدوفا، وصربيا، والسنغال، وقبرص، والكونغو، وأوغندا، والسودان، والكويت، بالإضافة إلى نيبال وبيلاروسيا، وكوريا الجنوبية، وفنزويلا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا... منها مصر وليبيا
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قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتسلم اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد من 24 سفيرا أجنبيا، بما في ذلك من كوريا الجنوبية ومصر وصربيا.
موسكو - سبوتنيك
. وسيقام الاحتفال تقليديا في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين الكبير.
وسيتم تقديم أوراق الاعتماد من قبل سفراء أوروغواي، والجزائر، ومصر، ومنغوليا، والبرتغال، وليبيا، ومالي، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وكولومبيا، وتنزانيا، والفلبين، ومولدوفا، وصربيا، والسنغال، وقبرص، والكونغو، وأوغندا، والسودان، والكويت، بالإضافة إلى نيبال وبيلاروسيا، وكوريا الجنوبية، وفنزويلا.