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https://sputnikarabic.ae/20220920/بوريل-يعلق-على-إمكانية-إنشاء-محكمة-مستقلة-تختص-بالوضع-في-أوكرانيا-1067995806.html
بوريل يعلق على إمكانية إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا
بوريل يعلق على إمكانية إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا
دعا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:57+0000
2022-09-20T10:57+0000
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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه ينوي مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وحكومة هولندا بإنشاء محكمة دولية خاصة لروسيا.ووفقا له، فإنه ينوي عرض التوقيع على معاهدة دولية مناسبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها تطبيق مادة "العدوان" على وجه التحديد في حالة أوكرانيا وروسيا.
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بوريل يعلق على إمكانية إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا

10:57 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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دعا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه ينوي مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وحكومة هولندا بإنشاء محكمة دولية خاصة لروسيا.
ووفقا له، فإنه ينوي عرض التوقيع على معاهدة دولية مناسبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها تطبيق مادة "العدوان" على وجه التحديد في حالة أوكرانيا وروسيا.
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