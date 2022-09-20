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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوشيلين-دستور-وعلم-وشعار-دونيتسك-لن-تتغير-في-حال-الانضمام-لروسيا-1068004521.html
بوشيلين: دستور وعلم وشعار دونيتسك لن تتغير في حال الانضمام لروسيا
بوشيلين: دستور وعلم وشعار دونيتسك لن تتغير في حال الانضمام لروسيا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:58+0000
2022-09-20T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بوشيلين للقناة "الأولى" الروسية، "الخيار الوحيد الذي سيكون عادلاً هو أن تنضم جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في هذا الشكل، ولدى جمهورية دونيتسك أيضًا دستور في حالة إجراء استفتاء ودعم المواطنين وموافقة روسيا مع الأخذ في الاعتبار دستورها وعلم ونشيد وشعار الجمهورية لن يتغير".وأعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، أمس الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".يشار إلى أن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.
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بوشيلين: دستور وعلم وشعار دونيتسك لن تتغير في حال الانضمام لروسيا

13:58 GMT 20.09.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير العلم.
وقال بوشيلين للقناة "الأولى" الروسية، "الخيار الوحيد الذي سيكون عادلاً هو أن تنضم جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في هذا الشكل، ولدى جمهورية دونيتسك أيضًا دستور في حالة إجراء استفتاء ودعم المواطنين وموافقة روسيا مع الأخذ في الاعتبار دستورها وعلم ونشيد وشعار الجمهورية لن يتغير".
وأعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، أمس الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.
وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".
يشار إلى أن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.
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