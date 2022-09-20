https://sputnikarabic.ae/20220920/بوشيلين-دستور-وعلم-وشعار-دونيتسك-لن-تتغير-في-حال-الانضمام-لروسيا-1068004521.html
بوشيلين: دستور وعلم وشعار دونيتسك لن تتغير في حال الانضمام لروسيا
بوشيلين: دستور وعلم وشعار دونيتسك لن تتغير في حال الانضمام لروسيا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:58+0000
2022-09-20T13:58+0000
2022-09-20T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بوشيلين للقناة "الأولى" الروسية، "الخيار الوحيد الذي سيكون عادلاً هو أن تنضم جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في هذا الشكل، ولدى جمهورية دونيتسك أيضًا دستور في حالة إجراء استفتاء ودعم المواطنين وموافقة روسيا مع الأخذ في الاعتبار دستورها وعلم ونشيد وشعار الجمهورية لن يتغير".وأعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، أمس الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".يشار إلى أن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوشيلين: دستور وعلم وشعار دونيتسك لن تتغير في حال الانضمام لروسيا
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير العلم.
وقال بوشيلين للقناة "الأولى" الروسية، "الخيار الوحيد الذي سيكون عادلاً هو أن تنضم جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في هذا الشكل، ولدى جمهورية دونيتسك أيضًا دستور في حالة إجراء استفتاء ودعم المواطنين وموافقة روسيا مع الأخذ في الاعتبار دستورها وعلم ونشيد وشعار الجمهورية لن يتغير".
وأعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، أمس الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا
.
وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".
يشار إلى أن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.