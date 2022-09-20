https://sputnikarabic.ae/20220920/بيان-كل-4-ثوان-هناك-شخص-يموت-من-الجوع-في-العالم-ولا-بد-من-تحرك-دولي-حاسم-1067994779.html

بيان: كل 4 ثوان هناك شخص يموت من الجوع في العالم ولا بد من تحرك دولي حاسم

بيان: كل 4 ثوان هناك شخص يموت من الجوع في العالم ولا بد من تحرك دولي حاسم

دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية، في 75 بلدا، إلى تحرّك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم"، محذرة من أن التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T10:39+0000

2022-09-20T10:39+0000

2022-09-20T10:39+0000

مجتمع

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وقالت تلك المنظمات في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.

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