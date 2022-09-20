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https://sputnikarabic.ae/20220920/بيان-كل-4-ثوان-هناك-شخص-يموت-من-الجوع-في-العالم-ولا-بد-من-تحرك-دولي-حاسم-1067994779.html
بيان: كل 4 ثوان هناك شخص يموت من الجوع في العالم ولا بد من تحرك دولي حاسم
بيان: كل 4 ثوان هناك شخص يموت من الجوع في العالم ولا بد من تحرك دولي حاسم
دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية، في 75 بلدا، إلى تحرّك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم"، محذرة من أن التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:39+0000
2022-09-20T10:39+0000
مجتمع
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وقالت تلك المنظمات في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.
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بيان: كل 4 ثوان هناك شخص يموت من الجوع في العالم ولا بد من تحرك دولي حاسم

10:39 GMT 20.09.2022
© LEBANESE FOOD BANKبنك الطعام اللبناني يحارب الجوع في رمضان
بنك الطعام اللبناني يحارب الجوع في رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© LEBANESE FOOD BANK
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دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية، في 75 بلدا، إلى تحرّك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم"، محذرة من أن التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل أربع ثوانٍ في العالم من الجوع.
وقالت تلك المنظمات في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".

وأضاف البيان: "رغم تعهّدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن الـ21، فقد باتت المجاعة وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم، هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 بلدا".

وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.
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