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https://sputnikarabic.ae/20220920/تتارستان-مهتمون-بإمداد-إيران-بمروحيات-وسفن-ومنتجات-بتروكيماوية-1068024557.html
تتارستان: مهتمون بإمداد إيران بمروحيات وسفن ومنتجات بتروكيماوية
تتارستان: مهتمون بإمداد إيران بمروحيات وسفن ومنتجات بتروكيماوية
أعربت جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمامها بتزويد إيران بمركبات "كاماز"، ومروحيات، وسفن نقل البضائع والركاب، ومنتجات البتروكيماويات، مشيرة إلى... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T20:28+0000
2022-09-20T20:28+0000
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قازان- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة التترية، عقب لقاء الرئيس رستم مينيخانوف، بالنائب الأول لرئيس إيران محمد مخبر: "هناك إمكانات كبيرة للتعاون التجاري والاقتصادي".وتابع: "نحن مهتمون بتوريد شاحنات كاماز، والمروحيات، وسفن نقل البضائع والركاب، والمنتجات البتروكيماوية، وبالطبع، نتوقع زيادة في استيراد البضائع الإيرانية".وبحث الطرفان بشكل منفصل مسألة التشغيل الكامل لممر النقل الدولي "بين الشمال والجنوب" بمشاركة مراكز تتارستان اللوجستية. وقال مينيخانوف: "مستقبلا، سيخلق هذا فرصة جيدة، لنقل البضائع عبر الطرق المائية إلى إيران، ومن هناك إلى دول أخرى".وأكد مينيخانوف، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتطوير التعاون مع إيران، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالتفاعل مع مقاطعاتي أذربيجان الشرقية وغلستان الإيرانية، واعتبر أن الزيارة الحالية ستعطي دفعة جيدة لتطوير المشاريع المشتركة.وأشار مينيخانوف، في وقت سابق، خلال لقاءات مع رؤساء أكبر شركات السيارات في إيران، إلى أهمية التعاون بين شركات صناعة السيارات الروسية والإيرانية.هذا، وأجرى مينيخانوف زيارة رسمية إلى إيران في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث التقى بممثلي حكومة البلاد، وحكام عدد من المقاطعات، وزار عددا من المؤسسات الصناعية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220901/رئيس-تتارستان-يلتقي-وزير-الطاقة-والبنية-التحتية-الإماراتي-1067134935.html
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تتارستان, أخبار إيران, إيران
تتارستان, أخبار إيران, إيران

تتارستان: مهتمون بإمداد إيران بمروحيات وسفن ومنتجات بتروكيماوية

20:28 GMT 20.09.2022
© Photo / Official portal of the Republic of Tatarstan/Rustem Kadyrovرئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي رستم مينيخانوف
رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي رستم مينيخانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Photo / Official portal of the Republic of Tatarstan/Rustem Kadyrov
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أعربت جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمامها بتزويد إيران بمركبات "كاماز"، ومروحيات، وسفن نقل البضائع والركاب، ومنتجات البتروكيماويات، مشيرة إلى أنها تتوقع توسعا في واردات البضائع الإيرانية.
قازان- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة التترية، عقب لقاء الرئيس رستم مينيخانوف، بالنائب الأول لرئيس إيران محمد مخبر: "هناك إمكانات كبيرة للتعاون التجاري والاقتصادي".
وتابع: "نحن مهتمون بتوريد شاحنات كاماز، والمروحيات، وسفن نقل البضائع والركاب، والمنتجات البتروكيماوية، وبالطبع، نتوقع زيادة في استيراد البضائع الإيرانية".
رئيس جمهورية تتارستان، رئيس المجموعة رستم مينيخانوف خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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وبحث الطرفان بشكل منفصل مسألة التشغيل الكامل لممر النقل الدولي "بين الشمال والجنوب" بمشاركة مراكز تتارستان اللوجستية. وقال مينيخانوف: "مستقبلا، سيخلق هذا فرصة جيدة، لنقل البضائع عبر الطرق المائية إلى إيران، ومن هناك إلى دول أخرى".
وأكد مينيخانوف، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتطوير التعاون مع إيران، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالتفاعل مع مقاطعاتي أذربيجان الشرقية وغلستان الإيرانية، واعتبر أن الزيارة الحالية ستعطي دفعة جيدة لتطوير المشاريع المشتركة.
وأشار مينيخانوف، في وقت سابق، خلال لقاءات مع رؤساء أكبر شركات السيارات في إيران، إلى أهمية التعاون بين شركات صناعة السيارات الروسية والإيرانية.
هذا، وأجرى مينيخانوف زيارة رسمية إلى إيران في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث التقى بممثلي حكومة البلاد، وحكام عدد من المقاطعات، وزار عددا من المؤسسات الصناعية في البلاد.
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