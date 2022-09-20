https://sputnikarabic.ae/20220920/جبهة-تيغراي-تقول-إنها-تخوض-قتالا-عنيفا-مع-الجيش-الإريتري-بكامله-بجانب-القوات-الإثيوبية-1067998854.html
جبهة تيغراي تقول إنها تخوض قتالا عنيفا مع الجيش الإريتري بكامله بجانب القوات الإثيوبية
جبهة تيغراي تقول إنها تخوض قتالا عنيفا مع الجيش الإريتري بكامله بجانب القوات الإثيوبية
قال المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" غيتاشيو رضا، إن القوات الإريترية شنت اليوم (الثلاثاء) هجوما واسع النطاق على جميع الجبهات، على طول الطريق بين... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:58+0000
2022-09-20T11:58+0000
2022-09-20T12:28+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_051774412271457252004b017c5692bf.jpg
وكتب المتحدث على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن قتالا ضاريا يجري في مايو كوهلي وزبان جدينا وأدي أوالا وراما وتسيرونا وزالامبيسا، مضيفا أن إريتريا "نشرت جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط، بينما تدافع قوات جبهة تحرير تيغراي عن مواقعها ببسالة".وقال: "نظرًا لأن قوات نظام آبي (أحمد) تعاني حالة من الفوضى على العديد من جبهات القتال مع فقدان المزيد والمزيد من الأراضي في الأيام القليلة الماضية، فإن النظام يرسل المزيد من القوات إلى إريتريا كما لو أن قوات الدفاع الإثيوبية ليس لديها قدرة على الدفاع عن مواقعها داخل إثيوبيا (...) مصالح الدفاع والأمن القومي الإثيوبي قد تم إسنادها بالفعل إلى (الرئيس الإريتري) أسياس أفورقي".وتتواصل المعارك على عدة جبهات شمالي إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس/ آب بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، ويتقاذف الطرفان المسؤولية بشأنها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e062f73aab7b6c3a04ae46fcc0cfa44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
جبهة تيغراي تقول إنها تخوض قتالا عنيفا مع الجيش الإريتري بكامله بجانب القوات الإثيوبية
11:58 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" غيتاشيو رضا، إن القوات الإريترية شنت اليوم (الثلاثاء) هجوما واسع النطاق على جميع الجبهات، على طول الطريق بين منطقتي تيكيزي وإيروب.
وكتب المتحدث على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن قتالا ضاريا يجري في مايو كوهلي وزبان جدينا وأدي أوالا وراما وتسيرونا وزالامبيسا، مضيفا أن إريتريا "نشرت جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط، بينما تدافع قوات جبهة تحرير تيغراي عن مواقعها ببسالة".
وتابع: "القيادة الشرقية للقوات الحكومية الإثيوبية وعناصر مهمة من القيادة الشمالية الغربية و3 فرق للقوات الخاصة تم نشرها إلى جانب القوات الإريترية. وانضم إلى الهجوم أيضاً آلاف من أفراد القوات الخاصة في أمهرة بالإضافة إلى فانو".
وقال: "نظرًا لأن قوات نظام آبي (أحمد) تعاني حالة من الفوضى على العديد من جبهات القتال مع فقدان المزيد والمزيد من الأراضي في الأيام القليلة الماضية، فإن النظام يرسل المزيد من القوات إلى إريتريا كما لو أن قوات الدفاع الإثيوبية ليس لديها قدرة على الدفاع عن مواقعها داخل إثيوبيا (...) مصالح الدفاع والأمن القومي الإثيوبي قد تم إسنادها بالفعل إلى (الرئيس الإريتري) أسياس أفورقي".
وتتواصل المعارك على عدة جبهات شمالي إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس/ آب بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، ويتقاذف الطرفان المسؤولية
بشأنها.