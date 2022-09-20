https://sputnikarabic.ae/20220920/جعجع-بعد-لقائه-السفير-السعودي-لدى-بيروت-الرياض-جاهزة-لدعم-لبنان-بشرط-1068000131.html
جعجع بعد لقائه السفير السعودي لدى بيروت: الرياض جاهزة لدعم لبنان بشرط
جعجع بعد لقائه السفير السعودي لدى بيروت: الرياض جاهزة لدعم لبنان بشرط
قال رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، إن الحكومة السعودية مستعدة لدعم بلاده بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T12:28+0000
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والتقى جعجع سفير الرياض لدى بيروت، وليد البخاري، وكتب سلسة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر" أكد فيها أنه "لاحظ أن السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة".وكتب جعجع: "بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة افق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور".وأضاف: "لاحظت أن القيادة في المملكة العربية السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة. لدينا مقومات للقيام بلبنان ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها".وتابع: "لم نتحدث مع السفير السعودي عن أسماء لرئاسة الجمهورية، تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر".وقال جعجع: "إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً".
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لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
جعجع بعد لقائه السفير السعودي لدى بيروت: الرياض جاهزة لدعم لبنان بشرط
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قال رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، إن الحكومة السعودية مستعدة لدعم بلاده بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة.
والتقى جعجع سفير الرياض لدى بيروت، وليد البخاري، وكتب سلسة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر" أكد فيها أنه "لاحظ أن السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة".
وكتب جعجع: "بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة افق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور".
وأضاف: "لاحظت أن القيادة في المملكة العربية السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة. لدينا مقومات للقيام بلبنان ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها".
وتابع: "لم نتحدث مع السفير السعودي عن أسماء لرئاسة الجمهورية، تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر".
وقال جعجع: "إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً".