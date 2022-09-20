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جنرال أمريكي متقاعد: قواتنا الجوية تستخدم بعض أقدم المعدات في التاريخ
جنرال أمريكي متقاعد: قواتنا الجوية تستخدم بعض أقدم المعدات في التاريخ
قال الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكي، دوغلاس ربيرغ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية والفضائية لبلاده تستخدم حتى الآن بعض من أقدم المعدات في التاريخ... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T21:52+0000
2022-09-20T21:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر رابيرغ، خلال مؤتمر جمعية القوات الجوية التي يشغل منصب نائب رئيسها: "قواتنا الجوية والفضائية اليوم تشغل بعضا من أقدم المعدات في تاريخنا. القوات أصغر حجما ولا يتم تمويلها بشكل كاف لتلبية متطلبات استراتيجية الأمن القومي".وحذر رابيرغ من أن القوات الجوية والقوات الفضائية الأمريكية وكذلك مقاولي الدفاع يجب أن يتحركوا بمعدل أسرع بكثير للتوافق، وعند الضرورة، اللحاق بالتقدم الذي تحرزه الدول الأخرى في مجال الفضاء والتقنيات ذات الصلة.من جانبه قال رئيس قيادة العتاد بالقوات الجوية، الجنرال ديوك ريتشاردسون، في المؤتمر إنه يشارك رابيرغ شعوره بالإلحاح، وإن القوات الجوية كانت تتطلع إلى تقديم قدرات حاسمة للنجاح في المستقبل بحلول منتصف هذا العقد.
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الولايات المتحدة الأمريكية

جنرال أمريكي متقاعد: قواتنا الجوية تستخدم بعض أقدم المعدات في التاريخ

21:52 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / DESHAKALYAN CHOWDHURYطائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16"
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
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قال الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكي، دوغلاس ربيرغ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية والفضائية لبلاده تستخدم حتى الآن بعض من أقدم المعدات في التاريخ وفي سباق التجهيز لأي صراع محتمل مع "الأعداء القريبين"، في حين أن الوقت ليس في صالهم.
واشنطن- سبوتنيك. وذكر رابيرغ، خلال مؤتمر جمعية القوات الجوية التي يشغل منصب نائب رئيسها: "قواتنا الجوية والفضائية اليوم تشغل بعضا من أقدم المعدات في تاريخنا. القوات أصغر حجما ولا يتم تمويلها بشكل كاف لتلبية متطلبات استراتيجية الأمن القومي".
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وحذر رابيرغ من أن القوات الجوية والقوات الفضائية الأمريكية وكذلك مقاولي الدفاع يجب أن يتحركوا بمعدل أسرع بكثير للتوافق، وعند الضرورة، اللحاق بالتقدم الذي تحرزه الدول الأخرى في مجال الفضاء والتقنيات ذات الصلة.

الوقت ليس في صالحنا.. تسريع الاستحواذ هو مفتاح لتحدي منافسينا الاستراتيجيين.

دوغلاس ربيرغ
نائب رئيس جمعية القوات الجوية الأمريكية
من جانبه قال رئيس قيادة العتاد بالقوات الجوية، الجنرال ديوك ريتشاردسون، في المؤتمر إنه يشارك رابيرغ شعوره بالإلحاح، وإن القوات الجوية كانت تتطلع إلى تقديم قدرات حاسمة للنجاح في المستقبل بحلول منتصف هذا العقد.
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