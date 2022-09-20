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https://sputnikarabic.ae/20220920/جورجيا-محتجز-الرهائن-في-بنك-بمدينة-كوتايسي-يعلن-عن-مطالبه-1067995583.html
جورجيا.. محتجز الرهائن في بنك بمدينة كوتايسي يعلن عن مطالبه
جورجيا.. محتجز الرهائن في بنك بمدينة كوتايسي يعلن عن مطالبه
نشر أحد الرهائن المحتجزين في بنك بمدينة كوتايسي الجورجية على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقتحم البنك طالب بطائرة هليكوبتر وصنارة صيد وعلم روسي. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-20T10:51+0000
العالم
جورجيا
الرهائن
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وأضاف الرهينة "إنه يطالب بإنزال مروحية أمام البنك بمليوني دولار وعلم روسي وصنارة صيد".وذكرت وسائل إعلام جورجية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحا يرتدي قناعا اقتحم مصرفا في مدينة كوتايسي، واحتجز رهائن.وروى شهود عيان للقناة التلفزيونية، أنهم رأوا رجلا مسلحا يرتدي قناعا يقتحم البنك، حتى أن بعضهم سمع صوت إطلاق نار.يذكر أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية في عام 2020، وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان الجاني مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه "رهائن".
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العالم, جورجيا, الرهائن
العالم, جورجيا, الرهائن

جورجيا.. محتجز الرهائن في بنك بمدينة كوتايسي يعلن عن مطالبه

10:51 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور الشرطة الجورجية في موقع احتجاز الرهائن في "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي، جورجيا، 21 أكتوبر 2020
 الشرطة الجورجية في موقع احتجاز الرهائن في بنك جورجيا في مدينة زوغديدي، جورجيا، 21 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Stringer
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نشر أحد الرهائن المحتجزين في بنك بمدينة كوتايسي الجورجية على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقتحم البنك طالب بطائرة هليكوبتر وصنارة صيد وعلم روسي.
وأضاف الرهينة "إنه يطالب بإنزال مروحية أمام البنك بمليوني دولار وعلم روسي وصنارة صيد".
وذكرت وسائل إعلام جورجية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحا يرتدي قناعا اقتحم مصرفا في مدينة كوتايسي، واحتجز رهائن.
وروى شهود عيان للقناة التلفزيونية، أنهم رأوا رجلا مسلحا يرتدي قناعا يقتحم البنك، حتى أن بعضهم سمع صوت إطلاق نار.
10:45 GMT
يذكر أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية في عام 2020، وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان الجاني مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه "رهائن".
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