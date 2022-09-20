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https://sputnikarabic.ae/20220920/حركة-النهضة-التونسية-تعلن-مقاطعة-الانتخابات-التشريعية-المقبلة-1068004228.html
حركة النهضة التونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة
حركة النهضة التونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة
أعلن حركة النهضة التونسية أنها "غير معنية بالانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، وستقاطع هذا الاستحقاق في إطار الالتزام بالخيار الذي... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:50+0000
2022-09-20T13:50+0000
أخبار تونس اليوم
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وأكد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أن "النهضة معنية فقط بمقاومة الانقلاب والعمل على استئناف المسار الديمقراطي في البلاد"، معتبرا أن الانتخابات القادمة لن تكون طريقا لإخراج البلاد من أزمتها.وأشار الخميري، إلى أن "النهضة ستواصل النضال السلمي لاستعادة الديمقراطية".وأعلنت خمسة أحزاب تونسية، أمس الاثنين، تشكيل ائتلاف حزبي جديد بهدف "الدفاع عن الحريات" لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقررة 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، خليل الزاوية، لموقع إذاعة "جوهرة إف إم".وقال الزاوية، إن حزبه إضافة إلى الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال وحزب القطب "قررت تشكيل ائتلاف مُوحد هدفه الدفاع عن الحريات"، مؤكدا أن الأحزاب المكونة للائتلاف الجديد لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/5-أحزاب-تونسية-تعلن-تشكيل-ائتلاف-جديد-لن-يشارك-في-الانتخابات--1067941561.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

حركة النهضة التونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

13:50 GMT 20.09.2022
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . MARIAM GDIR
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أعلن حركة النهضة التونسية أنها "غير معنية بالانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، وستقاطع هذا الاستحقاق في إطار الالتزام بالخيار الذي اتخذته جبهة الخلاص الوطني".
وأكد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أن "النهضة معنية فقط بمقاومة الانقلاب والعمل على استئناف المسار الديمقراطي في البلاد"، معتبرا أن الانتخابات القادمة لن تكون طريقا لإخراج البلاد من أزمتها.
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
5 أحزاب تونسية تعلن تشكيل ائتلاف جديد لن يشارك في الانتخابات
أمس, 11:41 GMT
وأشار الخميري، إلى أن "النهضة ستواصل النضال السلمي لاستعادة الديمقراطية".
وأعلنت خمسة أحزاب تونسية، أمس الاثنين، تشكيل ائتلاف حزبي جديد بهدف "الدفاع عن الحريات" لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقررة 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، خليل الزاوية، لموقع إذاعة "جوهرة إف إم".
وقال الزاوية، إن حزبه إضافة إلى الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال وحزب القطب "قررت تشكيل ائتلاف مُوحد هدفه الدفاع عن الحريات"، مؤكدا أن الأحزاب المكونة للائتلاف الجديد لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.
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