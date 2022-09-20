https://sputnikarabic.ae/20220920/خبيرة-بالاقتصاد-النقدي-الدولار-سيواصل-ارتفاعه-أمام-الليرة-اللبنانية-ولا-سقف-له--1067991602.html

خبيرة بالاقتصاد النقدي: الدولار سيواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية ولا سقف له

خبيرة بالاقتصاد النقدي: الدولار سيواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية ولا سقف له

مع تفاقم الانهيار المالي في لبنان بوتيرة سريعة واستمرار أزمة عدم الاتفاق على تشكيل حكومة، تواصل الليرة اللبنانية هبوطها أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T09:57+0000

2022-09-20T09:57+0000

2022-09-20T09:57+0000

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وافتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء بـ 39 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، في أدنى مستوى لليرة منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان.وأكدت المتخصصة في الاقتصاد النقدي الدكتور ليال منصور في حديث لـ"سبوتنيك" أن "الدولار سيستمر بالارتفاع".وأوضحت منصور أنه "اقتصاديًا، علميًا، وتطبيقيًا، الدولار سيواصل ارتفاعه مهما حدث، أتت حكومة أو ذهبت، أتى رئيس أو ذهب رئيس، مهما حدث الدولار سيواصل ارتفاعه ولا سقف له".كما لفتت منصور إلى أن "لبنان في أسوأ حالة اقتصادية، الاقتصاد لدينا مات، التداعيات اجتماعية، الغضب، الفوضى القتل، الانتحار، السرقات، وصورة لبنان عالميًا عدم ثقة وعدم جدية وعدم كفاءة، كل ذلك يقاس ببعض المؤثرات التي تؤثر بطريقة غير مباشرة على تصنيف الاقتصاد اللبناني".إلى ذلك اعتبرت منصور أن "البلاد متجهة نحو زيادة الدولرة وليس دولرة شاملة، وزيادة الدولرة تعني أن المرض يتفشى أكثر، وكلما تفشى كلما كان الوضع خطير أكثر وأكثر"، لافتًا إلى أن "الدولرة الشاملة علاج ولا يمكن اللجوء إليه من دون أن يكون هناك قرار لسياسيين بإيجاد العلاج، وسيظل المرض يتفشى حتى يأتي سياسي ويأخذ القرار بإيقاف هذا المرض".وأكدت أنه "بالنسبة للموازنة فالفوضى بالسياسات والقرارات، وهذا دليل عدم مهنية وعدم كفاءة بكل شخص يضع الموازنة أو يحاول إيجاد حلول اقتصادية"، مشيرة إلى أن "الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي شكلية وتضييع للوقت".هذا وبدأ وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان، حيث سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، بهدف التوصل إلى اتفاق حول خطة للتعافي المالي للبلاد.وتترافق الأزمة الاقتصادية مع شلل سياسي وانقسامات حادة بين الأفرقاء السياسيين تحول دون إجراء الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

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