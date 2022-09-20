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https://sputnikarabic.ae/20220920/خبير-البنتاغون-يحول-الأوكرانيين-إلى-فئران-اختبار-للأمراض-ضمن-برنامجه-العسكري-البيولوجي-1067987227.html
خبير: البنتاغون يحول الأوكرانيين إلى "فئران اختبار للأمراض" ضمن برنامجه العسكري البيولوجي
خبير: البنتاغون يحول الأوكرانيين إلى "فئران اختبار للأمراض" ضمن برنامجه العسكري البيولوجي
اعتبر العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية بالأمم المتحدة إيغور نيكولين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تحسن الوضع الصحي والبيولوجي في أوكرانيا، بل... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T08:03+0000
2022-09-20T08:03+0000
روسيا
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وقال نيكولين لوكالة "سبوتنيك": "في أوكرانيا ذاتها يقولون، إن النجاحات المزعومة التي تحققت على مدى السنوات الثماني الماضية، هي تلك التي أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف أوكراني. وبالنسبة لأوروبا، فهذه الأرقام كارثية".وأضاف: "أحد القرارات الأولى لسلطات الميدان الأوكراني، هي إلغاء هيئة الإشراف الصحي والوبائي؛ وقد تولى البنتاغون مهامها بالفعل".وتابع: "بالمقابل نرى كيف يهتم الجيش الأميركي بالأوكرانيين، حيث أجريت تجارب على العسكريين والمرضى في المصحات النفسية والأطفال .. أي أن الأميركيين في أوكرانيا فعلوا كل ما هو محظور".وأردف قائلا: "كما أن الولايات المتحدة اختبرت أحدث تطويراتها البيولوجية - العسكرية على مادة وراثية محددة. على أشخاص أحياء وحيوانات ونباتات. وكان الأوكرانيون مجرد فئران اختبار، بالنسبة لهم".وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أمس الاثنين، أن وزارة الدفاع الروسية قدمت في جنيف، أدلة مادية على النشاط العسكري - البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا.
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روسيا

خبير: البنتاغون يحول الأوكرانيين إلى "فئران اختبار للأمراض" ضمن برنامجه العسكري البيولوجي

08:03 GMT 20.09.2022
© Photo / CC0 Creative Commonsالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Photo / CC0 Creative Commons
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اعتبر العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية بالأمم المتحدة إيغور نيكولين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تحسن الوضع الصحي والبيولوجي في أوكرانيا، بل قامت بتحويل السكان إلى "فئران تجارب"، لاختبار مسببات الأمراض الغريبة والخطيرة، في إطار البرنامج البيولوجي العسكري للبنتاغون.
وقال نيكولين لوكالة "سبوتنيك": "في أوكرانيا ذاتها يقولون، إن النجاحات المزعومة التي تحققت على مدى السنوات الثماني الماضية، هي تلك التي أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف أوكراني. وبالنسبة لأوروبا، فهذه الأرقام كارثية".

وأضاف: "أحد القرارات الأولى لسلطات الميدان الأوكراني، هي إلغاء هيئة الإشراف الصحي والوبائي؛ وقد تولى البنتاغون مهامها بالفعل".

وتابع: "بالمقابل نرى كيف يهتم الجيش الأميركي بالأوكرانيين، حيث أجريت تجارب على العسكريين والمرضى في المصحات النفسية والأطفال .. أي أن الأميركيين في أوكرانيا فعلوا كل ما هو محظور".

وأردف قائلا: "كما أن الولايات المتحدة اختبرت أحدث تطويراتها البيولوجية - العسكرية على مادة وراثية محددة. على أشخاص أحياء وحيوانات ونباتات. وكان الأوكرانيون مجرد فئران اختبار، بالنسبة لهم".

وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أمس الاثنين، أن وزارة الدفاع الروسية قدمت في جنيف، أدلة مادية على النشاط العسكري - البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا.
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