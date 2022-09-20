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https://sputnikarabic.ae/20220920/دراسة-لباحثة-إماراتية-تتوصل-إلى-تحسين-معدلات-إنتاج-القمح-باستخدام-مياه-الصرف-الصحي-المُعالًجة-1068015817.html
دراسة لباحثة إماراتية تتوصل إلى تحسين معدلات إنتاج القمح باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالًجة
دراسة لباحثة إماراتية تتوصل إلى تحسين معدلات إنتاج القمح باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالًجة
قامت الباحثة الإماراتية فاطمة الحامدي، بدراسة تتعلق بتحسين معدلات نمو وإنتاج محصول القمح. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:45+0000
2022-09-20T16:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب موقع الإمارات اليوم، قامت الباحثة بدراسة بعنوان "استخدام وتقييم المياه العادمة المعالجة على تكنولوجيا إنتاج القمح في ظل أنماط الزراعة المختلفة"، توصلت من خلالها إلى "نتائج مهمة تتعلق بإمكانية تحسين معدلات نمو وإنتاج محصول القمح، عند استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الدولة".وتناولت الدراسة "زراعة نوعين من أنواع القمح المعدل، لاستخدامها في بيئة الدولة من محطتين في إمارة أبوظبي باستخدام ثلاث تقنيات، هي زراعة حقلية تقليدية بطريقة ري التنقيط، وزراعة مائية، وزراعة في ظل التغير المناخي بالدولة".وقالت الحامدي إن هناك عوامل تتحكم في رفع جودة القمح، منها "خصوبة التربة وجودة مياه الري المستخدمة، واختيار موسم الزراعة المناسب لمحصول القمح".
https://sputnikarabic.ae/20220316/إسرائيل-والإمارات-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الزراعي-1059965276.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

دراسة لباحثة إماراتية تتوصل إلى تحسين معدلات إنتاج القمح باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالًجة

16:45 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Мohammed Al-Najemسوريا تبدأ زراعة الأرز لمواجهة اشتداد الحصار الغربي
سوريا تبدأ زراعة الأرز لمواجهة اشتداد الحصار الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Мohammed Al-Najem
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قامت الباحثة الإماراتية فاطمة الحامدي، بدراسة تتعلق بتحسين معدلات نمو وإنتاج محصول القمح.
وحسب موقع الإمارات اليوم، قامت الباحثة بدراسة بعنوان "استخدام وتقييم المياه العادمة المعالجة على تكنولوجيا إنتاج القمح في ظل أنماط الزراعة المختلفة"، توصلت من خلالها إلى "نتائج مهمة تتعلق بإمكانية تحسين معدلات نمو وإنتاج محصول القمح، عند استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الدولة".
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
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وتناولت الدراسة "زراعة نوعين من أنواع القمح المعدل، لاستخدامها في بيئة الدولة من محطتين في إمارة أبوظبي باستخدام ثلاث تقنيات، هي زراعة حقلية تقليدية بطريقة ري التنقيط، وزراعة مائية، وزراعة في ظل التغير المناخي بالدولة".

من جهتها أكدت الحامدي أن الدراسة توصلت إلى "نتائج واعدة عند استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في تحضير المحلول المائي"، لافتة إلى أن "أعلى معدل إنتاجية محصول القمح كان عند استخدام المياه المعاد تدويرها المنتجة من محطات مدينة العين، بسبب تركيبتها الكيميائية والفيزيائية".

وقالت الحامدي إن هناك عوامل تتحكم في رفع جودة القمح، منها "خصوبة التربة وجودة مياه الري المستخدمة، واختيار موسم الزراعة المناسب لمحصول القمح".
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