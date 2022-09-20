https://sputnikarabic.ae/20220920/رئاسة-الوزراء-العراقية-الكاظمي-سيجتمع-في-نيويورك-بعدد-من-ملوك-ورؤساء-الدول-ومسؤولي-بعض-المنظمات-1067992597.html

رئاسة الوزراء العراقية: الكاظمي سيجتمع في نيويورك بعدد من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي بعض المنظمات

رئاسة الوزراء العراقية: الكاظمي سيجتمع في نيويورك بعدد من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي بعض المنظمات

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، أن "الكاظمي سيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع على هامش أعمال الجمعية بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف البيان أن "الكاظمي سيجتمع أيضا بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة".وكان رئيس الحكومة العراقية دعا أمس الاثنين، "القوى الوطنية والسياسية إلى التحلي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية".وشدد الكاظمي، خلال مغادرته بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على "ضرورة العبور بالبلاد من هذه المرحلة إلى بر الأمان وفي هذه اللحظة التاريخية، عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلولٍ تنهي هذه الأزمة الراهنة".وقال: "عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات".وأضاف: "تجربة حكومتنا أكدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع"، مؤكدا أن "هذا منهج يجب أن يتم أخذ مداه على كل المستويات".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220919/الكاظمي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-الركون-للغة-الحوار-والعقل-لإنهاء-الأزمة-الحالية-في-العراق-1067966616.html

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