https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-لسنا-في-حالة-حرب-مع-روسيا-رغم-تزويدنا-لكييف-بالسلاح-1068001962.html

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: لسنا في حالة حرب مع روسيا رغم تزويدنا لكييف بالسلاح

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: لسنا في حالة حرب مع روسيا رغم تزويدنا لكييف بالسلاح

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال الهولندي روب باور أن الحلف ليس في حالة حرب مع روسيا، على الرغم من تزويد أوكرانيا بالسلاح وتقديم المساعدة... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T13:01+0000

2022-09-20T13:01+0000

2022-09-20T13:01+0000

العالم

الناتو

روسيا

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وأضاف باور "الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا. يجب أن أوضح ذلك. إذا هاجمت روسيا إحدى دولنا الأعضاء، فإننا سندافع عن كل شبر من أراضي حليفنا. بعد ذلك سيكون هناك صراع بين روسيا والناتو، لكن حتى الآن، الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا".وتابع باور "لطالما نظر الناتو إلى روسيا كشريك، كانت هناك خلافات معه، لكن ذلك لم يكن يعتبر تهديدا.وأشار إلى أنه من المهم الآن لحلف الناتو ضمان استمرار أوكرانيا في القتال. مضيفا: "وسنكون مستعدين على أراضينا إذا كان الروس سينظمون شيئا ما ضد الناتو. أعتقد أنه في الوقت الحالي يعد هذا اختبارا جيدا للتأكد من أن كل شيء يحدث في الوقت المحدد، وأننا ندافع عن أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".واعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بانخفاض مخزونات الأسلحة في دول الحلف بسبب الإمدادات إلى أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ لشبكة "سي إن إن": "الدعم الذي قدمناه لأوكرانيا مأخوذ من احتياطاتنا الحالية. أي أنها تتراجع الآن، ما نحتاج إلى القيام به الآن هو إعادة تعبئة المخزونات".ووفقا له، فإنه يتعين على الناتو العمل مع الصناعات الدفاعية لتسريع إنتاج المعدات والأسلحة.وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن الخبراء الروس يدرسون بعناية الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، وهم يعرفون الآن بالفعل كيفية ردعها ومواجهتها.

https://sputnikarabic.ae/20220615/الناتو-يعتزم-تقديم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1063632014.html

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العالم, الناتو, روسيا