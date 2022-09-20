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رئيس تحالف الفتح العراقي يلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني
رئيس تحالف الفتح العراقي يلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني
التقى رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري برئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، لبحث الأزمة السياسية في البلاد. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T12:54+0000
2022-09-20T12:54+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، أكد المركز الإعلامي لمكتب رئيس تحالف الفتح العراقي، أن العامري التقى أمس الاثنين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له.وأوضح البيان أن اللقاء تناول عددا من الملفات على رأسها الأزمة السياسية في العراق.وقال: "بحث الجانبان العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحة المتعلقة بمصلحة البلاد، كما استعرضا آخر المستجدات وسبل حل الأزمة السياسية في أسرع وقت ممكن".طالع أيضا: زعيم تحالف الفتح العراقي يدعو القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

رئيس تحالف الفتح العراقي يلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني

12:54 GMT 20.09.2022
© AP Photo / Karim Kadimهادي العامري
هادي العامري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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التقى رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري برئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، لبحث الأزمة السياسية في البلاد.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، أكد المركز الإعلامي لمكتب رئيس تحالف الفتح العراقي، أن العامري التقى أمس الاثنين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له.
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وأوضح البيان أن اللقاء تناول عددا من الملفات على رأسها الأزمة السياسية في العراق.
وقال: "بحث الجانبان العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحة المتعلقة بمصلحة البلاد، كما استعرضا آخر المستجدات وسبل حل الأزمة السياسية في أسرع وقت ممكن".
طالع أيضا: زعيم تحالف الفتح العراقي يدعو القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي
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