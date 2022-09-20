https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-جنوب-أفريقيا-لن-يحضر-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بسبب-أزمة-الطاقة-في-بلاده-1067989866.html
رئيس جنوب أفريقيا لن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الطاقة في بلاده
رئيس جنوب أفريقيا لن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الطاقة في بلاده
قال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس لن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:24+0000
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جنوب أفريقيا
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وقالت ماجوينيا، أمس الاثنين: "لن يحضر الرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الطاقة المتفاقمة في الداخل"، مشيرا إلى أن وزير العلاقات الدولية والتعاون سيترأس وفد جنوب أفريقيا ويلقي بيانها.وكان سيريل رامافوزا التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك أزمة الطاقة الحالية في جنوب أفريقيا.وأعلن بايدن بعد اجتماعه مع رامافوزا، عن إنشاء فريق عمل استثماري مشترك بين بلديهما، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان صحفي.وذكر بيان البيت الأبيض: "أعلن بايدن عن إنشاء فريق عمل استشاري للاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، ووضع مخطط لاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في مجال الطاقة".وذكرت وسائل الإعلام أن مرفق الطاقة المملوك للدولة في جنوب أفريقيا "إيسكوم" أنتجت أعلى مستوى من انقطاع التيار الكهربائي، من أجل تقليل الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد، بعد تعطل محطتين أخريين لتوليد الطاقة.وسيُطلب من مواطني جنوب أفريقيا أن يمضون 9 ساعات يوميا دون كهرباء، وفقا للتقارير.وحذر مسؤولو "إيسكوم" من أن جنوب أفريقيا قد تواجه انقطاعات أعلى للتيار الكهربائي في المستقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.وستعفد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220409/بايدن-ورئيس-جنوب-أفريقيا-يبحثان-تأثير-الوضع-في--أوكرانيا-على-الأمن-الغذائي-1060994219.html
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جنوب أفريقيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
جنوب أفريقيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
رئيس جنوب أفريقيا لن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الطاقة في بلاده
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قال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس لن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، بسبب أزمة الطاقة المتدهورة في بلاده.
وقالت ماجوينيا، أمس الاثنين: "لن يحضر الرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الطاقة المتفاقمة في الداخل"، مشيرا إلى أن وزير العلاقات الدولية والتعاون سيترأس وفد جنوب أفريقيا ويلقي بيانها.
وكان سيريل رامافوزا التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك أزمة الطاقة الحالية في جنوب أفريقيا.
وأعلن بايدن بعد اجتماعه مع رامافوزا، عن إنشاء فريق عمل استثماري مشترك
بين بلديهما، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان صحفي.
وذكر بيان البيت الأبيض: "أعلن بايدن عن إنشاء فريق عمل استشاري للاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، ووضع مخطط لاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في مجال الطاقة".
وذكرت وسائل الإعلام أن مرفق الطاقة المملوك للدولة في جنوب أفريقيا "إيسكوم" أنتجت أعلى مستوى من انقطاع التيار الكهربائي، من أجل تقليل الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد، بعد تعطل محطتين أخريين لتوليد الطاقة.
وسيُطلب من مواطني جنوب أفريقيا أن يمضون 9 ساعات يوميا دون كهرباء، وفقا للتقارير.
وحذر مسؤولو "إيسكوم" من أن جنوب أفريقيا قد تواجه انقطاعات أعلى للتيار الكهربائي في المستقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
وستعفد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.