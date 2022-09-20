https://sputnikarabic.ae/20220920/رد-فعل-طريف-للرئيس-بوتين-على-قبلات-الوفد-التركي-في-سمرقند-1068006100.html
رد فعل طريف للرئيس بوتين على قبلات الوفد التركي في سمرقند
رد فعل طريف للرئيس بوتين على قبلات الوفد التركي في سمرقند
أثار شكل التحية التي ألقاها ممثل أردوغان الرسمي إبراهيم قالن في قمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، رد فعل طريف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:33+0000
2022-09-20T14:33+0000
2022-09-20T14:46+0000
نادي الفيديو
روسيا
فلاديمير بوتين
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وتمثلت التحية بـ "قبلات على الخد" ليتفاعل معها الرئيس بوتين بشكل عفوي ويسأل عنها، فيما بعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.يذكر أن الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، تحدثا يوم الخميس الماضي لفترة وجيزة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, فلاديمير بوتين
نادي الفيديو, روسيا, فلاديمير بوتين
رد فعل طريف للرئيس بوتين على قبلات الوفد التركي في سمرقند
14:33 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أثار شكل التحية التي ألقاها ممثل أردوغان الرسمي إبراهيم قالن في قمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، رد فعل طريف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتمثلت التحية بـ "قبلات على الخد" ليتفاعل معها الرئيس بوتين بشكل عفوي ويسأل عنها، فيما بعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
.
يذكر أن الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان،
تحدثا يوم الخميس الماضي لفترة وجيزة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.