https://sputnikarabic.ae/20220920/سلوفاكيا-تستدعي-السفير-الروسي-بسبب-تصريحات-بشأن-مقبرة-جنود-الجيش-الإمبراطوري-الروسي-1068027156.html

سلوفاكيا تستدعي السفير الروسي بسبب تصريحات بشأن "مقبرة جنود الجيش الإمبراطوري الروسي"

سلوفاكيا تستدعي السفير الروسي بسبب تصريحات بشأن "مقبرة جنود الجيش الإمبراطوري الروسي"

استدعت وزارة الخارجية السلوفاكية، السفير الروسي، إيغور براتشيكوف، يوم الثلاثاء، بسبب تصريحات حول وضع مقبرة الجيش الإمبراطوري الروسي في قرية لادوميروف. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T23:40+0000

2022-09-20T23:40+0000

2022-09-20T23:40+0000

روسيا

سلوفاكيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي إيغور براتشيكوف إلى وزارة الخارجية السلوفاكية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر فيما يتعلق ببيان صدر مؤخرا حول مزاعم تدنيس مقبرة عسكرية في لادوميروف".ولفت البيان إلى أن السفارة الروسية تعمد إساءة استخدام مواضيع حساسة من أجل "تقسيم المجتمع ونشر المشاعر العدوانية" في سلوفاكيا، وأكدت الخارجية أن "اتهامات التدمير المزعوم للمقبرة العسكرية في لادوميروف لم يتم تأكيدها بأي شكل من الأشكال".ويذكر أن المتحدث باسم السفارة فيتالي جيتنيوك أكد في 15 سبتمبر أنه، بتوجيه من رئيس بلدية قرية لادوميروف في شرق سلوفاكيا، قامت جرافة بتدمير مقبرة جنود الجيش الروسي الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى.ولفت المتحدث أنها "خطوة تجديفية" ودعا سلوفاكيا إلى الامتثال للاتفاقية الحكومية الدولية لعام 1995 بشأن أماكن دفن الجنود.هذا وكشف السفير الروسي لدى سلوفاكيا إيغور براتشيكوف خلال رحلة عمل تفقدية، إلى المناطق الشرقية من البلاد في 13 سبتمبر، حقيقة تدنيس قبور الأبطال الروس المدفونين في قرية لادوميروف، وكما اتضح، أصدر مسؤول القرية قبل شهرين أمرا بتدمير القبور بالجرافة.

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