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سوريا تسجل 253 إصابة و23 وفاة بالكوليرا
سوريا تسجل 253 إصابة و23 وفاة بالكوليرا
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة و 23 وفاة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T22:14+0000
2022-09-20T22:14+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، في بيان أن "العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة توزعت في حلب 180 ودير الزور 29 والحسكة 25 واللاذقية 13 وحمص 4 ودمشق 2".وأشارت الصحة السورية إلى أن "العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا بلغ 23 منهم 20 في حلب بسبب تأخر طلب المشورة الطبية".وذكرت الصحة السورية أنه "تم اعتماد وتعميم بروتوكول علاجي موحد وهو متوافر بكل أشكاله ويتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج والمستلزمات تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.الكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سوريا-تعلن-عن-7-حالات-وفاة-و53-إصابة-مؤكدة-بالكوليرا-1067702427.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

سوريا تسجل 253 إصابة و23 وفاة بالكوليرا

22:14 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Atia Al atiaتفشي "الكوليرا" في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تفشي الكوليرا في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة و 23 وفاة.
دمشق - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، في بيان أن "العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 253 إصابة توزعت في حلب 180 ودير الزور 29 والحسكة 25 واللاذقية 13 وحمص 4 ودمشق 2".
وأشارت الصحة السورية إلى أن "العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا بلغ 23 منهم 20 في حلب بسبب تأخر طلب المشورة الطبية".
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
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وذكرت الصحة السورية أنه "تم اعتماد وتعميم بروتوكول علاجي موحد وهو متوافر بكل أشكاله ويتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج والمستلزمات تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.
الكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء.
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