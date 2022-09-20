https://sputnikarabic.ae/20220920/شكري-يبحث-مع-بلينكن-تطورات-أزمة-سد-النهضة-1068013909.html
شكري يبحث مع بلينكن تطورات أزمة سد النهضة
شكري يبحث مع بلينكن تطورات أزمة سد النهضة
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن تطورات أزمة "سد النهضة" الإثيوبي. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:40+0000
2022-09-20T16:40+0000
2022-09-20T16:40+0000
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أخبار سد النهضة الإثيوبي
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جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن "عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الي التطورات المرتبطة بسد النهضة".بحث الوزيران أيضا الاستعدادات الحالية لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.كما ناقشا سبل التخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار مصر الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي
شكري يبحث مع بلينكن تطورات أزمة سد النهضة
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن تطورات أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية
على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن "عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الي التطورات المرتبطة بسد النهضة".
بحث الوزيران أيضا الاستعدادات الحالية لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
كما ناقشا سبل التخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.