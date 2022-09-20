https://sputnikarabic.ae/20220920/صحيفة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-والملك-الأردني-يلتقيان-اليوم-في-نيويورك-1067994606.html
صحيفة: رئيس الوزراء الإسرائيلي والملك الأردني يلتقيان اليوم في نيويورك
صحيفة: رئيس الوزراء الإسرائيلي والملك الأردني يلتقيان اليوم في نيويورك
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي وصل إلى نيويورك اليوم الثلاثاء لحضور جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلتقي... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:38+0000
2022-09-20T10:38+0000
2022-09-20T10:38+0000
العالم
إسرائيل
ملك الأردن عبدالله الثاني
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وأضافت الصحيفة، سيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء، وستتم المحادثة على خلفية مخاوف تتعلق بتفاقم محتمل للوضع في الضفة الغربية لنهر الأردن، وبحسب الصحيفة "تأمل إسرائيل في أن يشجع الملك السلطات الفلسطينية على تعزيز التنسيق الأمني".وفي وقت سابق أفادت ذات الصحيفة بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي يسعى إلى عقد لقاء يجمع يائير لابيد، بملك الأردن عبد الله الثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بسبب تأثيره على السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل فترة التصعيد التي تشهدها الضفة الغربية مؤخرا، بحسب موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت".وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة بلاده، يوم الخميس المقبل.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه "من المقرر أن يجتمع لابيد، في مقر القنصلية التركية بنيويورك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين، منذ عام 2008".وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تعتبر هذا اللقاء مؤشرا على "عودة المياه إلى مجاريها"، بعد قطيعة وتدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دامت سنوات عدة.كما سيعقد لابيد لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع عدد من نظرائه من دول العالم؛ ويجري الترتيب لعقد اجتماع مع الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.وسيتولى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مهام رئيس الوزراء بالإنابة خلال تواجد لابيد في الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب أن رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، سيكون أيضا في الخارج، بحسب القناة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20220918/إعلام-عبري-لبيد-يسعى-لعقد-لقاء-مع-الملك-عبد-الله-الثاني-لمنع-التصعيد-في-الضفة-الغربية-1067919021.html
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العالم, إسرائيل, ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم, إسرائيل, ملك الأردن عبدالله الثاني
صحيفة: رئيس الوزراء الإسرائيلي والملك الأردني يلتقيان اليوم في نيويورك
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي وصل إلى نيويورك اليوم الثلاثاء لحضور جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في المدينة.
وأضافت الصحيفة، سيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء، وستتم المحادثة على خلفية مخاوف تتعلق بتفاقم محتمل للوضع في الضفة الغربية لنهر الأردن، وبحسب الصحيفة "تأمل إسرائيل في أن يشجع الملك السلطات الفلسطينية على تعزيز التنسيق الأمني".
وفي وقت سابق أفادت ذات الصحيفة بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي يسعى إلى عقد لقاء يجمع يائير لابيد، بملك الأردن عبد الله الثاني
، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بسبب تأثيره على السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل فترة التصعيد التي تشهدها الضفة الغربية مؤخرا، بحسب موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت".
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة
، حيث سيلقي كلمة بلاده، يوم الخميس المقبل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه "من المقرر أن يجتمع لابيد، في مقر القنصلية التركية بنيويورك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين، منذ عام 2008".
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تعتبر هذا اللقاء مؤشرا على "عودة المياه إلى مجاريها"، بعد قطيعة وتدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دامت سنوات عدة.
كما سيعقد لابيد لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع عدد من نظرائه من دول العالم؛ ويجري الترتيب لعقد اجتماع مع الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وسيتولى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مهام رئيس الوزراء بالإنابة خلال تواجد لابيد في الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب أن رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، سيكون أيضا في الخارج، بحسب القناة الإسرائيلية.