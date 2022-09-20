https://sputnikarabic.ae/20220920/صحيفة-عبرية-إسرائيل-تقرر-مصادرة-أموال-فلسطينية-1068006560.html
صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر مصادرة أموال فلسطينية
صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر مصادرة أموال فلسطينية
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام السلطات الإسرائيلية مصادرة أموال فلسطينية تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى و"الشهداء". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:40+0000
2022-09-20T14:40+0000
2022-09-20T14:40+0000
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وذكرت صحيفة كيبا العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أمر بحملة جديدة لمصادرة أموال فلسطينية، حيث وقع على أمر يقضي بتجميد أموال ومخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء.وأوضحت الصحيفة أن المبالغ التي أمر غانتس بمصادرتها تقدر بحوالي 10 ملايين شيكل (الشيكل= 0.29 دولار أمريكي) تدفعها السلطة الفلسطينية لأكثر من 86 أسرة من أسر "الشهداء والأسرى".ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن تلك الأموال الفلسطينية قد تمت مصادرتها بدعوى أنها جزء من مكافحة "الإرهاب"، وأن نشاط جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" قد شارك في مصادرة تلك الأموال بالتنسيق مع شرطة إسرائيل وهيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية.وفي السياق نفسه، سبق للجيش الإسرائيلي في التاسع من شهر يونيو/حزيران الماضي مصادرة أموال لحركة "حماس" في بلدة حلحول بالضفة الغربية.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها مصادرة قوات الأمن الإسرائيلية أموال مخصصة لتمويل "نشاطات إرهابية".وذكر أدرعي أن "قوات الأمن الإسرائيلية قامت في وقت سابق اليوم بنشاط عسكري في بلدة حلحول لمصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية، حيث داهمت القوات محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة لحماس".وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن الجيش الإسرائيلي صادر أكثر من مليون ومئة ألف شيكل كانت مخصصة لـ"أنشطة إرهابية"، وقررت إغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قائد المنطقة العسكرية، بزعم استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.ولم يكتف أدرعي بذلك، بل شدد على أنه تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20220609/الجيش-الإسرائيلي-يصادر-أموالا-لـحماس-في-الضفة-الغربية-1063349271.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر مصادرة أموال فلسطينية
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام السلطات الإسرائيلية مصادرة أموال فلسطينية تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى و"الشهداء".
وذكرت صحيفة
كيبا العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أمر بحملة جديدة لمصادرة أموال فلسطينية، حيث وقع على أمر يقضي بتجميد أموال ومخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء.
وأوضحت الصحيفة أن المبالغ التي أمر غانتس
بمصادرتها تقدر بحوالي 10 ملايين شيكل (الشيكل= 0.29 دولار أمريكي) تدفعها السلطة الفلسطينية لأكثر من 86 أسرة من أسر "الشهداء والأسرى".
ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن تلك الأموال الفلسطينية قد تمت مصادرتها بدعوى أنها جزء من مكافحة "الإرهاب"، وأن نشاط جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" قد شارك في مصادرة تلك الأموال بالتنسيق مع شرطة إسرائيل وهيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، سبق للجيش الإسرائيلي في التاسع من شهر يونيو/حزيران الماضي مصادرة أموال لحركة "حماس" في بلدة حلحول بالضفة الغربية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها مصادرة قوات الأمن الإسرائيلية أموال مخصصة لتمويل "نشاطات إرهابية".
وذكر أدرعي أن "قوات الأمن الإسرائيلية قامت في وقت سابق اليوم بنشاط عسكري في بلدة حلحول لمصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية، حيث داهمت القوات محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة لحماس
".
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن الجيش الإسرائيلي
صادر أكثر من مليون ومئة ألف شيكل كانت مخصصة لـ"أنشطة إرهابية"، وقررت إغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قائد المنطقة العسكرية، بزعم استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.
ولم يكتف أدرعي بذلك، بل شدد على أنه تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن الإسرائيلية.