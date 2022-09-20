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https://sputnikarabic.ae/20220920/عدد-سكان-إسرائيل-يصل-إلى-96-ملايين-21-منهم-عرب-1067995896.html
عدد سكان إسرائيل يصل إلى 9.6 ملايين.. 21% منهم عرب
عدد سكان إسرائيل يصل إلى 9.6 ملايين.. 21% منهم عرب
وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و593 ألف نسمة، 21% منهم فلسطينيون (عرب 48)، بحسب إحصاء رسمي. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:59+0000
2022-09-20T11:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء التي صدرت اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر/أيلول يبلغ عدد السكان اليهود حوالي 7.069 مليون نسمة، يشكلون ما نسبته 74% من مجموع سكان إسرائيل، بحسب موقع "واللا" والقناة السابعة العبرية.من بين اليهود الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما وأكثر، 45.3% يعرّفون أنفسهم بأنهم علمانيون، و19.2% تقليديون غير متدينين، و 13.9% متدينون تقليديون و10.7% متدينون، و10.5% أرثوذكس متطرفون (حريديم).فيما وصل عدد السكان العرب من فلسطيني عام 48 إلى 2.026 مليون نسمة، أي 21%، وبلغ عدد السكان الآخرين (مسيحيون وغير عرب وأتباع ديانات أخرى) 498 ألف نسمة أي 5% من إجمالي السكان.وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في إسرائيل إلى حوالي 10 ملايين نسمة في نهاية عام 2024، ونحو 15 مليونا في نهاية عام 2048 وحوالي 20 مليونا في نهاية عام 2065.وينشر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل بيانات بعدد السكان كل عام قبيل الاحتفال بعيد رأس السنة العبري (روش هاشناه)، والذي يحل هذا العام في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.ومنذ "روش هاشناه" من العام الماضي 2021، زاد عدد سكان إسرائيل بنحو 187 ألف نسمة، حيث وُلد ما يقرب من 177 ألف طفل، ووصل 59 ألف مهاجر جديد، فيما توفي ما يقرب من 51 ألف شخص، من بينهم 4.400 توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.بالمجمل، تظهر البيانات أن 89.3% من الإسرائيليين راضون عن الحياة، مع ارتفاع هذه النسبة بين اليهود (91.5%) عنها بين العرب (70.7%). كما تظهر أن 70.4% من اليهود راضون عن وضعهم المالي، مقابل 51.1% من العرب.
https://sputnikarabic.ae/20220807/عرب-إسرائيل-يهتفون-الله-أكبر-مع-دوي-صافرات-الإنذار-في-تل-أبيب-فيديو-1066132146.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عدد سكان إسرائيل يصل إلى 9.6 ملايين.. 21% منهم عرب

10:59 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 20.09.2022)
© AP Photo / Vadim Ghirdaعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و593 ألف نسمة، 21% منهم فلسطينيون (عرب 48)، بحسب إحصاء رسمي.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء التي صدرت اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر/أيلول يبلغ عدد السكان اليهود حوالي 7.069 مليون نسمة، يشكلون ما نسبته 74% من مجموع سكان إسرائيل، بحسب موقع "واللا" والقناة السابعة العبرية.
من بين اليهود الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما وأكثر، 45.3% يعرّفون أنفسهم بأنهم علمانيون، و19.2% تقليديون غير متدينين، و 13.9% متدينون تقليديون و10.7% متدينون، و10.5% أرثوذكس متطرفون (حريديم).
فيما وصل عدد السكان العرب من فلسطيني عام 48 إلى 2.026 مليون نسمة، أي 21%، وبلغ عدد السكان الآخرين (مسيحيون وغير عرب وأتباع ديانات أخرى) 498 ألف نسمة أي 5% من إجمالي السكان.
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وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في إسرائيل إلى حوالي 10 ملايين نسمة في نهاية عام 2024، ونحو 15 مليونا في نهاية عام 2048 وحوالي 20 مليونا في نهاية عام 2065.
وينشر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل بيانات بعدد السكان كل عام قبيل الاحتفال بعيد رأس السنة العبري (روش هاشناه)، والذي يحل هذا العام في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومنذ "روش هاشناه" من العام الماضي 2021، زاد عدد سكان إسرائيل بنحو 187 ألف نسمة، حيث وُلد ما يقرب من 177 ألف طفل، ووصل 59 ألف مهاجر جديد، فيما توفي ما يقرب من 51 ألف شخص، من بينهم 4.400 توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
بالمجمل، تظهر البيانات أن 89.3% من الإسرائيليين راضون عن الحياة، مع ارتفاع هذه النسبة بين اليهود (91.5%) عنها بين العرب (70.7%). كما تظهر أن 70.4% من اليهود راضون عن وضعهم المالي، مقابل 51.1% من العرب.
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