https://sputnikarabic.ae/20220920/غوتيريش-عالمنا-مشلول-ويواجه-أخطارا-جمة-1068008972.html
غوتيريش: عالمنا مشلول ويواجه أخطارا جمة
غوتيريش: عالمنا مشلول ويواجه أخطارا جمة
في رسالة تحذيرية مقلقة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم، اليوم الثلاثاء، من أن "الاختلال الوظيفي الهائل" الذي يسيطر على دول العالم، والتي قال إنها... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T15:04+0000
2022-09-20T15:04+0000
2022-09-20T15:05+0000
منظمة الأمم المتحدة
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ومع ذلك، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة، حرص الأمين العام أنطونيو غوتيريش على تأكيد أن الأمل باقٍ، لكن تصريحاته عكست عالما متوترا وقلقا، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".واستشهد غوتيريش بالأزمة في أوكرانيا وتزايد "الصراعات حول العالم"، وحالة الطوارئ المناخية، والوضع المالي المتردي للبلدان النامية، والنكسات في أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 بما في ذلك إنهاء الفقر المدقع والتعليم الجيد لجميع الأطفال.وحذر مما أسماه "غابة من الأعلام الحمراء" حول التقنيات الجديدة على الرغم من التقدم الواعد في علاج الأمراض وإيصال الناس ببعضها البعض، قائلا إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تستند إلى نموذج "يدر الغضب والغضب والسلبية، والذكاء الاصطناعي يهدد نزاهة أنظمة المعلومات ووسائل الإعلام والديمقراطية نفسها".جاءت تصريحاته في الوقت الذي اجتمع فيه قادة من جميع أنحاء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد ثلاث سنوات من توقف الاجتماعات المباشرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعا افتراضيا بالكامل في عام 2020 وآخر مختلطا العام الماضي.تمتلئ قاعات الأمم المتحدة مرة أخرى هذا الأسبوع بمندوبين يعكسون ثقافات العالم، كانت العديد من الوجوه ظاهرة بوضوح، على الرغم من أن جميع المندوبين مطالبون بارتداء أقنعة إلا عند التحدث لدرء انتشار فيروس كورونا.في وقت سابق، انتقد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لضغوط شديدة من الدول الغربية، حيث يحاول ممثلو الدول الغربية "الهيمنة على قيادة المسؤولين الدوليين".وأضاف أن واشنطن تستخدم بشكل علني إصدار التأشيرات "كفلتر" لمنع ليس فقط الروس من دخول منصة الأمم المتحدة، ولكن ممثلي مجموعة كاملة من الدول يكمن ذنبهم فقط في الرغبة في اتباع سياسة سيادية ومستقلة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/غوتيريش-من-المهم-إزالة-العوائق-التي-تعترض-طريق-تصدير-الأسمدة-الروسية-1068003362.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش: عالمنا مشلول ويواجه أخطارا جمة
15:04 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
في رسالة تحذيرية مقلقة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم، اليوم الثلاثاء، من أن "الاختلال الوظيفي الهائل" الذي يسيطر على دول العالم، والتي قال إنها "ليست مستعدة لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل البشرية وكوكب الأرض مضيفا: "عالمنا في خطر ومشلول".
ومع ذلك، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة، حرص الأمين العام أنطونيو غوتيريش على تأكيد أن الأمل باقٍ، لكن تصريحاته عكست عالما متوترا وقلقا، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
واستشهد غوتيريش
بالأزمة في أوكرانيا وتزايد "الصراعات حول العالم"، وحالة الطوارئ المناخية، والوضع المالي المتردي للبلدان النامية، والنكسات في أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 بما في ذلك إنهاء الفقر المدقع والتعليم الجيد لجميع الأطفال.
وحذر مما أسماه "غابة من الأعلام الحمراء" حول التقنيات الجديدة على الرغم من التقدم الواعد في علاج الأمراض وإيصال الناس ببعضها البعض، قائلا إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تستند إلى نموذج "يدر الغضب والغضب والسلبية، والذكاء الاصطناعي يهدد نزاهة أنظمة المعلومات ووسائل الإعلام والديمقراطية نفسها".
جاءت تصريحاته في الوقت الذي اجتمع فيه قادة من جميع أنحاء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد ثلاث سنوات من توقف الاجتماعات المباشرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعا افتراضيا بالكامل في عام 2020 وآخر مختلطا العام الماضي.
تمتلئ قاعات الأمم المتحدة مرة أخرى هذا الأسبوع بمندوبين يعكسون ثقافات العالم، كانت العديد من الوجوه ظاهرة بوضوح، على الرغم من أن جميع المندوبين مطالبون بارتداء أقنعة إلا عند التحدث لدرء انتشار فيروس كورونا.
في وقت سابق، انتقد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
"، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لضغوط شديدة من الدول الغربية، حيث يحاول ممثلو الدول الغربية "الهيمنة على قيادة المسؤولين الدوليين".
وأضاف أن واشنطن تستخدم بشكل علني إصدار التأشيرات "كفلتر" لمنع ليس فقط الروس
من دخول منصة الأمم المتحدة، ولكن ممثلي مجموعة كاملة من الدول يكمن ذنبهم فقط في الرغبة في اتباع سياسة سيادية ومستقلة.