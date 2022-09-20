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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/غوتيريش-من-المهم-إزالة-العوائق-التي-تعترض-طريق-تصدير-الأسمدة-الروسية-1068003362.html
غوتيريش: من المهم إزالة العوائق التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية
غوتيريش: من المهم إزالة العوائق التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة في... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:47+0000
2022-09-20T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمته بانطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية، متكدسة في موانئ الدول الأوروبية، مجانا إلى الدول المحتاجة.ولفت بوتين إلى حقيقة، أن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.وتابع بوتين: "ندرك أنهم لا يريدون (الدول الغربية) السماح لشركاتنا بكسب المال، لكننا نريد إعطاءها (الأسمدة) مجانًا. أعطوها حتى مجانا إلى البلدان المحتاجة .. لا. وعن ذلك (الوضع القائم) لا شيء، ليس هناك أي رد على ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-عرضنا-لتوريد-أسمدة-روسية-مجانا-إلى-الدول-المحتاجة-لا-يزال-دون-أي-رد-1067996771.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

غوتيريش: من المهم إزالة العوائق التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية

13:47 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمته بانطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:

"يجب الاستمرار في إزالة جميع العوائق المتبقية لتصدير الأسمدة الروسية ومكوناتها بما في ذلك الأمونيا، نحن بحاجة إلى العمل وعلينا التصدي لأزمة سوق الأسمدة العالمية، والعالم لديه خلال العام الحالي ما يكفي من الأغذية لكن هناك مشكلة في التوزيع، هناك تقارير تفيد بأن هناك نقصا في الزراعة في غرب أفريقيا بسبب المشاكل في الأسعار والوصول للأسمدة".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي
أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية، متكدسة في موانئ الدول الأوروبية، مجانا إلى الدول المحتاجة.
ولفت بوتين إلى حقيقة، أن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: عرضنا لتوريد أسمدة روسية مجانا إلى الدول المحتاجة لا يزال دون أي رد
11:23 GMT
وقال بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب: "وفي هذا السياق، فإن قمة السخرية هي، أنه حتى عرضنا بالمجان. أود التأكيد على ذلك، مجاناً تقديم 300 ألف (طن) من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية، بسبب العقوبات، للدول المحتاجة، لا يزال دون رد".
وتابع بوتين: "ندرك أنهم لا يريدون (الدول الغربية) السماح لشركاتنا بكسب المال، لكننا نريد إعطاءها (الأسمدة) مجانًا. أعطوها حتى مجانا إلى البلدان المحتاجة .. لا. وعن ذلك (الوضع القائم) لا شيء، ليس هناك أي رد على ذلك".
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