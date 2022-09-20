https://sputnikarabic.ae/20220920/غوتيريش-من-المهم-إزالة-العوائق-التي-تعترض-طريق-تصدير-الأسمدة-الروسية-1068003362.html

غوتيريش: من المهم إزالة العوائق التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية

غوتيريش: من المهم إزالة العوائق التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض طريق تصدير الأسمدة الروسية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة في... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T13:47+0000

2022-09-20T13:47+0000

2022-09-20T13:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمته بانطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية، متكدسة في موانئ الدول الأوروبية، مجانا إلى الدول المحتاجة.ولفت بوتين إلى حقيقة، أن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.وتابع بوتين: "ندرك أنهم لا يريدون (الدول الغربية) السماح لشركاتنا بكسب المال، لكننا نريد إعطاءها (الأسمدة) مجانًا. أعطوها حتى مجانا إلى البلدان المحتاجة .. لا. وعن ذلك (الوضع القائم) لا شيء، ليس هناك أي رد على ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-عرضنا-لتوريد-أسمدة-روسية-مجانا-إلى-الدول-المحتاجة-لا-يزال-دون-أي-رد-1067996771.html

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