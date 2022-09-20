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https://sputnikarabic.ae/20220920/غوتيريش-يطالب-بفرض-ضريبة-على-شركات-استخراج-الوقود-الأحفوري-ومنح-عوائدها-للدول-الفقيرة-1068010861.html
غوتيريش يطالب بفرض ضريبة على شركات استخراج الوقود الأحفوري ومنح عوائدها للدول الفقيرة
غوتيريش يطالب بفرض ضريبة على شركات استخراج الوقود الأحفوري ومنح عوائدها للدول الفقيرة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول المتقدمة بفرض ضريبة على... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T15:40+0000
2022-09-20T15:40+0000
العالم
اقتصاد
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وقال غوتيريش في كلمة له خلال الافتتاح: "لقد مضى وقت طويل على غض الطرف عن منتجي الوقود الأحفوري والمستثمرين ومؤيديهم".وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "اليوم، أدعو جميع الاقتصادات المتقدمة إلى فرض ضريبة على الأرباح قصيرة الأجل لشركات الوقود الأحفوري. ويمكن استخدام هذه الأموال لغرضين: للبلدان المتأثرة بتغير المناخ، والأشخاص الذين يواجهون ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة".
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

غوتيريش يطالب بفرض ضريبة على شركات استخراج الوقود الأحفوري ومنح عوائدها للدول الفقيرة

15:40 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول المتقدمة بفرض ضريبة على "الأرباح الانتهازية" للشركات التي تستخرج الوقود الأحفوري، وأن ترسل عائدات هذه الضريبة إلى البلدان المتأثرة بتغير المناخ.
وقال غوتيريش في كلمة له خلال الافتتاح: "لقد مضى وقت طويل على غض الطرف عن منتجي الوقود الأحفوري والمستثمرين ومؤيديهم".
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "اليوم، أدعو جميع الاقتصادات المتقدمة إلى فرض ضريبة على الأرباح قصيرة الأجل لشركات الوقود الأحفوري. ويمكن استخدام هذه الأموال لغرضين: للبلدان المتأثرة بتغير المناخ، والأشخاص الذين يواجهون ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة".
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