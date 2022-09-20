https://sputnikarabic.ae/20220920/كوريا-الجنوبية-نسعى-لإزالة-العقبات-من-أجل-وصول-إيران-إلى-أصولها-1068013793.html
كوريا الجنوبية: نسعى لإزالة العقبات من أجل وصول إيران إلى أصولها
كوريا الجنوبية: نسعى لإزالة العقبات من أجل وصول إيران إلى أصولها
قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الثلاثاء، إن إزالة العقبات التي تحول دون وصول إيران إلى أصولها في البنوك الكورية الجنوبية على جدول أعمال حكومة... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:35+0000
2022-09-20T16:35+0000
2022-09-20T16:35+0000
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وجاءت تصريحات جين خلال لقاء مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأعرب وزيرا خارجية إيران وكوريا الجنوبية عن رضاهما عن 60 عاما من العلاقات السياسية بين بلديهما، وأعربا عن عزم حكومتيهما على توسيع العلاقات في جميع المجالات.ودعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، نظيره الكوري الجنوبي خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة طهران، وأعرب عن أمله في أن يساعد انتخاب الحكومة الجديدة في سيئول على تقدم العلاقات الثنائية مع طهران.من ناحيته، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إن بلاده عازمة على تسهيل وصول إيران إلى أصولها المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.وأكد أنه مع إزالة العقبات أمام تسوية ديون كوريا الجنوبية لإيران من الممكن أن يخلق وجودا نشطا للبنوك الكورية الجنوبية في إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220418/كوريا-الجنوبية-تستدعي-سفير-إيران-عقب-دعوة-لإغلاق-مضيق-هرمز-بوجه-سفنها-1061339646.html
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كوريا الجنوبية, إيران, العالم
كوريا الجنوبية, إيران, العالم
كوريا الجنوبية: نسعى لإزالة العقبات من أجل وصول إيران إلى أصولها
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قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الثلاثاء، إن إزالة العقبات التي تحول دون وصول إيران إلى أصولها في البنوك الكورية الجنوبية على جدول أعمال حكومة سيئول.
وجاءت تصريحات جين خلال لقاء مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأعرب وزيرا خارجية إيران وكوريا الجنوبية عن رضاهما عن 60 عاما من العلاقات السياسية بين بلديهما، وأعربا عن عزم حكومتيهما على توسيع العلاقات في جميع المجالات.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، نظيره الكوري الجنوبي خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة طهران، وأعرب عن أمله في أن يساعد انتخاب الحكومة الجديدة في سيئول على تقدم العلاقات الثنائية مع طهران.
من ناحيته، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إن بلاده عازمة على تسهيل وصول إيران إلى أصولها المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.
وأكد أنه مع إزالة العقبات أمام تسوية ديون كوريا الجنوبية لإيران من الممكن أن يخلق وجودا نشطا للبنوك الكورية الجنوبية في إيران.