لابيد خلال لقائه العاهل الأردني: إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.. فيديو وصور
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يلتقي في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابيد التقى بالعاهل الأردني، في وقت سابق اليوم، وهو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما منذ شهر يوليو/تموز الماضي، حيث التقيا في القصر الملكي في العاصمة الأردنية، عمان.
وناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد قضايا ثنائية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني بين البلدين، حيث ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا اللقاء يشكل تعبيرا عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية ومواصلة تعزيز العلاقات الشخصية بين لابيد والملك عبد الله الثاني.
رئيس الوزراء يائير لابيد التقى جلالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الدبلوماسية إلى نيو يورك. هذا هو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما منذ شهر تموز حين التقيا في القصر الملكي في عمان. pic.twitter.com/eZEUkxvabW— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 20, 2022
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل الأردني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب أي نوع من "الإرهاب" الذي يوجه ضدها، مجددا التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.
وبدورها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن لابيد طالب الملك عبد الله الثاني بمساعدة السلطة الفلسطينية على تهدئة الأوضاع في مناطق الضفة الغربية قبيل حلول الأعياد اليهودية الكبرى.
פגישת המלך עבדאללה ורה"מ לפיד: המנהיגים דיברו על פעילות המנגנונים בצפון השומרון ועל התקרית אתמול בשכם. רה"מ עדכן את המלך כי במהלך חגי תשרי תהיה עלייה במספר היהודים שיעלו להר הבית, ואמר כי בישראל מצפים שהירדנים יגבו את ההתנהלות@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) September 20, 2022
(צילום: קרדיט: אבי אוחיון - לע"מ) pic.twitter.com/KUfp2aloIA
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة بلاده، يوم الخميس المقبل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه "من المقرر أن يجتمع لابيد، في مقر القنصلية التركية بنيويورك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين، منذ عام 2008".
يشكل هذا اللقاء تعبيرا آخر عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية وعن مواصلة توطيد العلاقات الشخصية بين رئيس الوزراء والعاهل الأردني. pic.twitter.com/JHUIWaDRkn— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 20, 2022
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تعتبر هذا اللقاء مؤشرا على "عودة المياه إلى مجاريها"، بعد قطيعة وتدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دامت سنوات عدة.
كما سيعقد لابيد لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع عدد من نظرائه من دول العالم؛ ويجري الترتيب لعقد اجتماع مع الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وسيتولى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مهام رئيس الوزراء بالإنابة خلال تواجد لابيد في الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب أن رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، سيكون أيضا في الخارج، بحسب القناة الإسرائيلية.