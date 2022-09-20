https://sputnikarabic.ae/20220920/لابيد-خلال-لقائه-العاهل-الأردني-إسرائيل-لن-تسمح-بالمساس-بأمن-مواطنيها-فيديو-وصور-1068022952.html

لابيد خلال لقائه العاهل الأردني: إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.. فيديو وصور

لابيد خلال لقائه العاهل الأردني: إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.. فيديو وصور

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T19:40+0000

2022-09-20T19:40+0000

2022-09-20T19:40+0000

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الأردن

بيني غانتس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639743_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e74237b3bf857a8cabc5004343e625b0.jpg

وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابيد التقى بالعاهل الأردني، في وقت سابق اليوم، وهو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما منذ شهر يوليو/تموز الماضي، حيث التقيا في القصر الملكي في العاصمة الأردنية، عمان.وناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد قضايا ثنائية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني بين البلدين، حيث ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا اللقاء يشكل تعبيرا عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية ومواصلة تعزيز العلاقات الشخصية بين لابيد والملك عبد الله الثاني.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل الأردني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب أي نوع من "الإرهاب" الذي يوجه ضدها، مجددا التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.وبدورها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن لابيد طالب الملك عبد الله الثاني بمساعدة السلطة الفلسطينية على تهدئة الأوضاع في مناطق الضفة الغربية قبيل حلول الأعياد اليهودية الكبرى.وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة بلاده، يوم الخميس المقبل.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه "من المقرر أن يجتمع لابيد، في مقر القنصلية التركية بنيويورك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين، منذ عام 2008".وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تعتبر هذا اللقاء مؤشرا على "عودة المياه إلى مجاريها"، بعد قطيعة وتدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دامت سنوات عدة.كما سيعقد لابيد لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع عدد من نظرائه من دول العالم؛ ويجري الترتيب لعقد اجتماع مع الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.وسيتولى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مهام رئيس الوزراء بالإنابة خلال تواجد لابيد في الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب أن رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، سيكون أيضا في الخارج، بحسب القناة الإسرائيلية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, بيني غانتس