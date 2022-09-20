https://sputnikarabic.ae/20220920/لوغانسك-الشعبية-تعتزم-دعوة-المراقبين-الدوليين-لاستفتاء-انضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1067988343.html

لوغانسك الشعبية تعتزم دعوة المراقبين الدوليين لاستفتاء انضمام الجمهورية إلى روسيا

لوغانسك الشعبية تعتزم دعوة المراقبين الدوليين لاستفتاء انضمام الجمهورية إلى روسيا

قال روديون ميروشنيك، رئيس مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، إن الجمهورية ستناشد الدول الأجنبية غير المنحازة للوضع في الجمهورية لإرسال مراقبين إلى... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T08:50+0000

2022-09-20T08:50+0000

2022-09-20T08:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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وأضاف ميروشنيك: "سوف نناشد الدول التي تهتم بكل هذه العمليات، والتي تنظر بعقل منفتح إلى ما يحدث معنا، وسنرحب بحضورهم في تصويتنا حتى يشاهدوا بأنفسهم بأن الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، مصممون بالفعل على اتخاذ قرار صريح وواعي للانضمام إلى روسيا الاتحادية".وتقدمت الغرف العامة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الاثنين، بمبادرة إلى رئيس البلاد، ليونيد باسيتشنيك ومجلس الشعب، تتضمن تنظيم استفتاء شعبي فوري، لانضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.ووجاء في مبادرة الغرفة العامة: "تتقدم الغرفة العامة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بمبادرة لإجراء استفتاء شعبي فوري، يفضي لانضمام جمهورية لوغانسك الشعبية، إلى دولة روسيا الاتحادية".وأعربت الغرفة العامة في الطلب، عن ثقتها بأن سكان الجمهورية سيؤيدون بشكل تام، مبادرة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، مشددة على أن القوميين الأوكران تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، إلا أن هذه الاستفزازات والتجاوزات، وحدت صفوف أهالي لوغانسك، وعززت إرادتهم وإيمانهم.واعتبرت الغرفة العامة في لوغانسك، أن انضمامها إلى روسيا الاتحادية، لن يكون انتصارا للعدالة التاريخية فحسب، بل وسيحمي أيضا أراضي الجمهورية.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220919/برلمان-لوغانسك-يطالب-رئيس-البلاد-بمبادرة-لإجراء-استفتاء-سريع-للانضمام-إلى-روسيا-1067951766.html

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