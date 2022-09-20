https://sputnikarabic.ae/20220920/ماكرون-الحوار-مع-روسيا-حول-أوكرانيا-هو-طريق-تحقيق-السلام-1068022447.html

ماكرون: الحوار مع روسيا حول أوكرانيا هو طريق تحقيق السلام

ماكرون: الحوار مع روسيا حول أوكرانيا هو طريق تحقيق السلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخوض حوارا مع روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وستستمر به لأن هذا يعد السبيل لتحقيق السلام. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T19:30+0000

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2022-09-20T19:30+0000

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إيمانويل ماكرون

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر ماكرون، في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نخوض حوارا مع روسيا حتى قبل الأزمة في أوكرانيا وسنستمر به لأن هذا هو الطريق لتحقيق السلام. أوروبا اختارت مساندة أوكرانيا دون الدخول في حرب مع روسيا".وأضاف ماكرون: "غدا سنجتمع مع الاتحاد الأفريقي ووكالات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للتنمية من أجل إنشاء آلية لإتاحة الغذاء لأفريقيا".وتابع ماكرون: "ندعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل منع تداعيات الحرب على الأمن والسلامة النوويين".في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية.وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى تبادل مفصل وصريح للآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان: "لفت الجانب الروسي الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت محطة رابوروجيه النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة".

https://sputnikarabic.ae/20220911/الكرملين-بوتين-بحث-هاتفيا-مع-ماكرون-الوضع-في-أوكرانيا--1067594679.html

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