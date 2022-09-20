https://sputnikarabic.ae/20220920/متجر-تطبيقات-آبل-يرفع-أسعاره-في-أوروبا-وعدد-من-الدول-منها-مصر-الشهر-المقبل-1067996249.html

متجر تطبيقات "آبل" يرفع أسعاره في أوروبا وعدد من الدول منها مصر الشهر المقبل

متجر تطبيقات "آبل" يرفع أسعاره في أوروبا وعدد من الدول منها مصر الشهر المقبل

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن رفعها الأسعار في متجر تطبيقاتها الذكية في جميع أنحاء أوروبا وفي بعض الأسواق الآسيوية، وذلك خلال الشهر المقبل. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T11:09+0000

2022-09-20T11:09+0000

2022-09-20T11:09+0000

شركة آبل

مجتمع

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وأشارت إلى أن متجر تطبيقاتها سيشهد زيادة في الأسعار ابتداء من 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقا لبيان رسمي من "آبل"، أمس الاثنين.وستتأثر جميع البلدان التي تستخدم عملة اليورو، وكذلك السويد وكوريا الجنوبية وتشيلي ومصر وماليزيا وباكستان وفيتنام واليابان بارتفاع أسعار متجر تطبيقات "آبل"، بحسب البيان.وستشهد جميع أسواق اليورو، باستثناء الجبل الأسود، تحرك السعر الأساسي لتطبيق متجر "آبل"، من 0.99 يورو إلى 1.19 يورو في الشهر المقبل، بزيادة قدرها 20 بالمئة.وفيما لم توضح شركة "آبل" بالتفصيل سبب ارتفاع أسعار متجرها، ولكن في ظل معاناة اليورو والين مقابل الدولار القوي، من الواضح أن هذا مدفوع بتقلبات العملة التي تأثرت بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لموقع "ذا فيرج".وتأتي التغييرات في أسعار متجر تطبيقات "آبل"، بعد أسابيع فقط من قيام "آبل" برفع أسعار أحدث هواتفها الذكية "آيفون 14" وساعة "آبل ووتش سيريس 8" في العديد من الأسواق خارج أمريكا، إذ يبدأ سعر "آيفون 14" بـ971 دولارا أمريكيا في المملكة المتحدة، بينما بدأ "آيفون 13" بسعر 831 دولارا العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220908/آبل-ترفع-أسعار-آيفون-14-في-الأسواق-الرئيسية-وتثبتها-داخل-أمريكا-1067490785.html

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