https://sputnikarabic.ae/20220920/محكمة-أمريكية-تغرم-حزب-الله-111-مليون-دولار-1067998713.html
محكمة أمريكية تغرم "حزب الله" اللبناني 111 مليون دولار
محكمة أمريكية تغرم "حزب الله" اللبناني 111 مليون دولار
قضت محكمة أمريكية بتغريم "حزب الله" اللبناني اللبنانية ملايين الدولارات كتعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية زعموا فيها أنهم أصيبوا بصواريخ... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:58+0000
2022-09-20T11:58+0000
2022-09-20T11:58+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار حزب الله
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رُفعت القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وزُعم أن "حزب الله" تسبب للمدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارا بممتلكاتهم. أمر القاضي حزب الله بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" يصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية، لكن نيتسانا دارشان لايتنر، أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، قالت إن ذلك كان "انتصارًا قانونيًا مهمًا ضد الجماعة المدعومة من إيران".وقالت دارشان لايتنر في بيان: "فقط من خلال دفع ثمن باهظ من أولئك الذين ينخرطون في أعمال الإرهاب، يمكننا منع معاناة وفقدان المزيد من ضحايا عنفهم".وخاضت إسرائيل وحزب الله حربا استمرت أكثر من شهر في عام 2006. وقصفت إسرائيل أهدافًا في لبنان بينما أطلق "حزب الله" آلاف الصواريخ على مدن وبلدات في شمال إسرائيل. ولا تزال إسرائيل تعتبر الحزب تهديدا رئيسيا.قال القاضي ستيفن إل. تيسيوني من المحكمة الفيدرالية في بروكلين، بنيويورك، إن المدعين نجحوا في إثبات أن تصرفات "حزب الله" كانت انتهاكًا لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا الجماعة المسؤولية.وامتنع متحدث باسم "حزب الله" عن التعليق.يشار إلى أن الحرب المذكورة استمرت 34 يوما في يوليو/ تموز من عام 2006 وأدت الى مقتل اكثر من 1200 لبناني معظمهم من المدنيين و160 إسرائيليا معظمهم من الجنود.
https://sputnikarabic.ae/20190902/هل-تشتعل-حرب-2006-بين-حزب-الله-وإسرائيل-من-جديد؟-1042781515.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله
العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله
محكمة أمريكية تغرم "حزب الله" اللبناني 111 مليون دولار
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قضت محكمة أمريكية بتغريم "حزب الله" اللبناني اللبنانية ملايين الدولارات كتعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية زعموا فيها أنهم أصيبوا بصواريخ الحزب خلال حرب مع إسرائيل في عام 2006.
رُفعت القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وزُعم أن "حزب الله" تسبب للمدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارا بممتلكاتهم. أمر القاضي حزب الله بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين.
وبحسب وكالة
"أسوشيتد برس" يصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية، لكن نيتسانا دارشان لايتنر، أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، قالت إن ذلك كان "انتصارًا قانونيًا مهمًا ضد الجماعة المدعومة من إيران".
وقالت دارشان لايتنر في بيان: "فقط من خلال دفع ثمن باهظ من أولئك الذين ينخرطون في أعمال الإرهاب، يمكننا منع معاناة وفقدان المزيد من ضحايا عنفهم".
وخاضت إسرائيل وحزب الله
حربا استمرت أكثر من شهر في عام 2006. وقصفت إسرائيل أهدافًا في لبنان بينما أطلق "حزب الله" آلاف الصواريخ على مدن وبلدات في شمال إسرائيل. ولا تزال إسرائيل تعتبر الحزب تهديدا رئيسيا.
قال القاضي ستيفن إل. تيسيوني من المحكمة الفيدرالية في بروكلين، بنيويورك، إن المدعين نجحوا في إثبات أن تصرفات "حزب الله" كانت انتهاكًا لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا الجماعة المسؤولية.
وامتنع متحدث باسم "حزب الله" عن التعليق.
يشار إلى أن الحرب المذكورة استمرت 34 يوما في يوليو/ تموز من عام 2006 وأدت الى مقتل اكثر من 1200 لبناني معظمهم من المدنيين و160 إسرائيليا معظمهم من الجنود.