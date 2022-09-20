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محمد بن زايد يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا
محمد بن زايد يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا
تسلم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
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حمل الرسالة بيجاني شاوكي، مستشار الرئيس الجنوب الأفريقي، وسلمها للرئيس الإماراتي، الذي استقبله، اليوم الثلاثاء، في قصر البحر في أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي أكد لمبعوث رئيس جنوب أفريقيا تمنياته للشعب الجنوب أفريقي بمزيد من التقدم.وأوضحت الوكالة أنه تم التطرق للعديد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الاستثمارات، التي تخدم جهود التنمية في الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20220706/الإمارات-وجنوب-أفريقيا-تبحثان-تعزيز-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1064782239.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن زايد يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

21:50 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 20.09.2022)
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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تسلم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.
حمل الرسالة بيجاني شاوكي، مستشار الرئيس الجنوب الأفريقي، وسلمها للرئيس الإماراتي، الذي استقبله، اليوم الثلاثاء، في قصر البحر في أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي أكد لمبعوث رئيس جنوب أفريقيا تمنياته للشعب الجنوب أفريقي بمزيد من التقدم.
وأوضحت الوكالة أنه تم التطرق للعديد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الاستثمارات، التي تخدم جهود التنمية في الدولتين.
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