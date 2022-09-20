https://sputnikarabic.ae/20220920/مدير-الأمن-الرئاسي-التونسي-السابق-قرارات-سياسية-أوقفت-تتبع-ملف-تسفير-الشباب-في-عهد-السبسي-1068002544.html

مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق: قرارات سياسية أوقفت تتبع ملف "تسفير الشباب" في عهد "السبسي"

مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق: قرارات سياسية أوقفت تتبع ملف "تسفير الشباب" في عهد "السبسي"

قال مدير الأمن الرئاسي السابق والمحافظ العام الأمني (الذي ترأس جميع الأجهزة الاستخبارتية)، رفيق الشلي، اليوم الثلاثاء، إن "قرارات سياسية خلال العام 2015، سعت... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T13:26+0000

2022-09-20T13:26+0000

2022-09-20T13:26+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

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وأضاف في حوار ينشر لاحقا مع "سبوتنيك"، أنه "اتخذ قرارات هامة بعد توليه المنصب في العام 2015، منها قرار منع سفر الشباب إلى بعض الدول، وهو ما حال دون وصول المزيد من الشباب إلى بؤر التوتر".وبحسب الشلي، فإن "قرارات سياسية حالت دون استكمال الأجهزة الأمنية للإجراءات التي كانت يجب اتخاذها بشأن القيادات المتورطة في تسفير الشباب وملف الجمعيات".وأعلنت النيابة التونسية تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اليوم الثلاثاء، في القضية التي تعرف إعلاميا باسم "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس"، إن "النيابة العامة في تونس قررت تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة بقضية تتعلق بالإرهاب، إلى منتصف نهار الثلاثاء، بعد 12 ساعة من الانتظار، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى علي العريض نائب الغنوشي في الحركة بالقضية ذاتها". وأضاف ديلو، أن النيابة قرّرت التحفّظ على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات، على أن يمثل أمام قاضي التحقيق، يوم غد الأربعاء.وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته وتنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".وأضافت: "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".

https://sputnikarabic.ae/20220920/النيابة-التونسية-ترجئ-استجواب-الغنوشي-في-قضية-تسفير-جهاديين-والتحفظ-على-نائبه-علي-العريض-1067977645.html

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