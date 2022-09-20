https://sputnikarabic.ae/20220920/مركز-محمد-بن-راشد-للفضاء-يعلن-عن-محاكاة-مهمة-المريخ-2117-عبر-الميتافيرس--1067996469.html
مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن عن محاكاة مهمة "المريخ 2117" عبر "الميتافيرس"
مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن عن محاكاة مهمة "المريخ 2117" عبر "الميتافيرس"
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن شراكة تجمعه مع شركة "بدو"، لدعم تطوير الميتافيرس الذي سيحاكي مهمة الإمارات المأهولة إلى المريخ 2117. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:14+0000
2022-09-20T11:14+0000
2022-09-20T11:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055220878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8382fca456436e80a09ac0d26beab43e.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم عن مدير برنامج المريخ 2117 في المركز، عدنان الريس، فإن المركز وقع مذكرة تفاهم مع شركة "بدو" للتعاون الوثيق في مشروع الميتافيرس 2117.ولفت الريس إلى أن "بدو" ستشارك خبراتها في تطوير ميتافيرس 2117 من خلال سلسلة من ورش العمل وجلسات وضع الاستراتيجيات، لافتا إلى أن تلك الورش "ستتضمن تجارب افتراضية تحاكي تجربة دخول الفضاء لأول ووطأة القدم على الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى رفع الوعي عن التحديات المحيطة بالاستكشاف وإقامة المستعمرات".وأشار الريس إلى أن مذكرة التفاهم تنص على "تشكيل لجنة توجيهية لرصد التقدم في إطار الشراكة، والتعاون في التفكير والتطوير الإبداعي ووضع الرؤية المناسبة لمشروع ميتافيرس 2117".طالع أيضا: محمد بن راشد يكشف عن الهدف المقبل بعد الوصول إلى الفضاء
https://sputnikarabic.ae/20220806/مدير-مركز-محمد-بن-راشد-لـسبوتنيك-الفضاء-أصبح-حقلا-ملهما-للإماراتيين-ورافدا-أساسيا-لدعم-الاقتصاد-1066084920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055220878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5452e02d19b16b33687a0b2d8a185a75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن عن محاكاة مهمة "المريخ 2117" عبر "الميتافيرس"
تابعنا عبر
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن شراكة تجمعه مع شركة "بدو"، لدعم تطوير الميتافيرس الذي سيحاكي مهمة الإمارات المأهولة إلى المريخ 2117.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع الإمارات اليوم عن مدير برنامج المريخ 2117 في المركز، عدنان الريس، فإن المركز وقع مذكرة تفاهم مع شركة "بدو" للتعاون الوثيق في مشروع الميتافيرس 2117.
ولفت الريس إلى أن "بدو" ستشارك خبراتها في تطوير ميتافيرس 2117 من خلال سلسلة من ورش العمل وجلسات وضع الاستراتيجيات، لافتا إلى أن تلك الورش "ستتضمن تجارب افتراضية تحاكي تجربة
دخول الفضاء لأول ووطأة القدم على الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى رفع الوعي عن التحديات المحيطة بالاستكشاف وإقامة المستعمرات".
وقال: "نضع نصب أعيننا أكبر التحديات في مجالات الاستكشاف مع البشر والروبوتات، وكذلك نعتمد على الأفكار الخلاقة والتفكير في المستقبل للوصول إلى معالم جديدة، وستكون مثل هذه الأفكار محط دعم المركز، لأننا نعتقد أن ذلك سيساعدنا على توسيع نطاق إمكاناتنا".
وأشار الريس إلى أن مذكرة التفاهم تنص على "تشكيل لجنة توجيهية لرصد التقدم في إطار الشراكة، والتعاون في التفكير والتطوير الإبداعي ووضع الرؤية المناسبة لمشروع ميتافيرس 2117".